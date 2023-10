La Ville de Sainte-Julie se dote d’une nouvelle Politique de confidentialité

Depuis le 22 septembre 2023, la Ville de Sainte-Julie s’est dotée d’une nouvelle Politique de confidentialité afin d’offrir une expérience en ligne sécurisée pour tous les citoyens. Cette politique vise à garantir la protection des renseignements personnels et à maintenir la transparence dans la manière de les traiter. Par l’adoption de sa Politique de confidentialité et la mise en œuvre des mesures que cette dernière contient, la Ville vise à se conformer aux nouvelles exigences légales en matière de protection des renseignements personnels (Loi 25 – Gouvernement du Québec).



Cette politique de confidentialité inclut entre autres :



1. Une explication détaillée des renseignements personnels que la Ville collecte et les raisons pour lesquelles elle les collecte ;



2. La manière dont elle utilise les renseignements personnels ;



3. Les droits en tant qu’utilisateur, y compris la possibilité de demander l’accès aux renseignements personnels, de les corriger ou de les supprimer ;



4. L’engagement de la protection des renseignements personnels et les mesures que la Ville prend pour assurer leur sécurité.



La Ville encourage les Julievillois à la politique sur le site Web de la Ville de Sainte-Julie dans la section Politique de confidentialité. Les citoyens qui ont des questions ou des préoccupations, concernant la politique de confidentialité, sont invités à contacter la responsable de la protection des renseignements personnels par courriel au greffe@ville.sainte-julie.qc.ca ou par téléphone au 450 922-7050.