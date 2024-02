Citoyens recherchés pour s’impliquer bénévolement dans des comités de la Ville de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est à la recherche de citoyennes ou de citoyens pour siéger bénévolement au sein du Comité de la politique culturelle et du Comité des politiques citoyennes. Ces comités sont formés d’élus, de citoyens, d’employés municipaux et de représentants d’organismes du milieu.



Mandat du Comité des politiques citoyennes

Ce comité a pour mandat d’effectuer le suivi de divers plans d’action. Il priorise le réseautage des organismes offrant des services aux familles julievilloises, aux jeunes ainsi qu’aux aînés. Le citoyen doit être intéressé par les questions touchant les différentes clientèles qui constituent la communauté julievilloise et doit être disponible pour assister à des réunions régulières en soirée, aux deux mois, et à des rencontres spéciales, au besoin.



Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre de motivation, au plus tard le lundi 12 février, à l’adresse loisirs@saintejulie.ca.



Mandat du Comité de la politique culturelle

Ce comité se rencontre quatre fois par année en soirée pour assurer un suivi des actions de la politique culturelle de la Ville de Sainte-Julie. Le citoyen doit avoir un intérêt pour l’art et la culture.



Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre de motivation, au plus tard le lundi 19 février à l’adresse loisirs@saintejulie.ca.