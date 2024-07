Sainte-Julie : une œuvre d’art prend racine au parc Armand-Frappier

Une nouvelle oeuvre d’art public est apparue dans le paysage de Sainte-Julie. Elle est installée dans le parc Armand-Frappier, à proximité du plan d’eau.

«L’oeuvre Veiller sur eu, réalisée par l’artiste visuelle Camille Rajotte, est une oeuvre-lanterne évoquant la diversité et les bienfaits des arbres. Des feuilles découpées représentent la collection d’arbres du parc Armand-Frappier, avec des pensées citoyennes gravées.

Illuminée la nuit, elle invite à la réflexion et à la préservation de la nature urbaine», décrit la Ville de SainteJulie dans un communiqué de presse.

«Cette nouvelle oeuvre d’art public fera rayonner la culture dans un parc situé en plein centre de la Ville», a mentionné le maire Mario Lemay.

«Je l’ai conçu spécifiquement pour le parc, en l’harmonisant au style de l’aménagement. Je l’ai réfléchie pour inviter les visiteurs à ralentir et prendre le temps de s’arrêter pour apprécier cet espace de nature en ville», a commenté l’artiste visuelle, Camille Rajotte, qui est formée en arts visuels et en aménagement urbain.

«Ce projet d’oeuvre d’art public a pris forme dans le cadre de l’entente de développement culturel convenue avec la Ville de Sainte-Julie. C’est ce genre d’initiative culturelle que nous voulons voir se réaliser dans nos villes et qui permet de mettre en valeur le talent des artistes d’ici ainsi que de rendre l’art accessible à tous les citoyens», a souligné le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe.

«Une fois de plus, Sainte-Julie soutient la vitalité culturelle de son territoire, et le gouvernement du Québec, par le biais du ministère de la Culture et des Communications, coopère en participant financièrement à ces belles initiatives », a ajouté la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy.

L’œuvre a pu prendre racine grâce à une contribution de 86 000 $, versée par le gouvernement du Québec et par la Ville de Sainte-Julie dans le cadre de l’entente de développement culturel.