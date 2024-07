Sainte-Julie se dote d’une chargée de projet pour l’accueil des immigrants

La Ville de Sainte-Julie s’est dotée d’une personne-ressource en immigration. Celle-ci a pour mandat d’appliquer et de déployer le plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles de la Ville de Sainte-Julie, en plus d’animer un comité consultatif.

Cette nouvelle employée travaillera en collaboration avec les organismes qui sont parmi les premiers intervenants en matière d’immigration.

«Ce projet renforcera l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants et des minorités ethnoculturelles dans notre communauté afin de créer une communauté encore plus tissée serrée», a mentionné le maire Mario Lemay dans un communiqué de presse.

Plusieurs activités seront réalisées pour favoriser l’intégration.

Le Plan d’action est réalisé grâce à la participation financière de 177 330 $ sur trois ans du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration grâce au Programme d’appui aux collectivités.

Sainte-Julie est la ville de la MRC Marguerite d’Youville qui accueille le plus de citoyens issus de l’immigration