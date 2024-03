Planification stratégique 2023-2027: bâtir Sainte-Julie de demain

La Ville de Sainte-Julie a présenté le 19 mars les orientations de sa nouvelle planification stratégique 2023-2027. Elles sont le fruit d’une vaste consultation publique à laquelle ont participé plus de 2 100 citoyens afin de définir la vision et les priorités pour les prochaines années.



Cette planification stratégique repose sur trois axes, soit l’environnement et le développement durable; un milieu de vie de qualité; une gestion raisonnable et participative. Le premier axe guidera bien des décisions futures, comme l’a expliqué la conseillère Lucie Bisson, qui est également présidente du Comité de l’environnement.



« Le développement durable fait partie de nos priorités et ça passe nécessairement par une diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, tant au niveau des transports que de nos bâtiments municipaux. De plus, nous allons continuer à planter des arbres en continu pour verdir encore plus Sainte-Julie. »



La Ville veut également réduire sa dépendance à l’auto et, pour ce faire, le conseil va poursuivre l’aménagement de son territoire de façon à promouvoir les déplacements actifs et faciliter l’accès au transport en commun. Des analyses sont d’ailleurs en cours afin de multiplier les liens cyclables, notamment avec sa voisine, Boucherville, le long de l’autoroute 30.



Plus de sports et de loisirs



Afin d’offrir un milieu de vie de qualité, soit le deuxième axe, la Ville entend notamment bonifier son offre culturelle « afin d’augmenter la participation citoyenne et le sentiment d’appartenance des Julievillois », a dévoilé la conseillère Josée Marc-Aurèle qui est membre du Comité du suivi de la politique culturelle.



Elle a ajouté que la Municipalité veut « maintenir et continuer d’améliorer les plateaux sportifs ». Rappelons à ce sujet que Sainte-Julie a un projet de rénovation de la piscine intérieure avec ajout d’un gymnase double et de quatre salles multisports. Ce projet est évalué à 27,8 M$ et la Ville compte sur l’appui du gouvernement du Québec pour qu’elle puisse aller de l’avant.



Finalement, l’axe de gestion raisonnable participative reposera entres autres sur l’augmentation de la fréquence des consultations citoyennes par divers moyens pour rejoindre toutes les catégories de population et les différentes tranches d’âge afin de leur permettre de participer aux décisions municipales.