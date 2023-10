65 places pour des nouveaux médecins en Montérégie dont 27 dans la région

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a présenté récemment les nouveaux plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM) pour l’année 2024 et un ajout de 449 nouveaux médecins de famille est prévu pour l’ensemble du Québec, dont 65 en Montérégie.

Il est à noter que, de ces 65 places, 27 sont réservées dans les réseaux locaux de santé (RLS) Pierre-Boucher et Champlain; 11 dans le RLS Jardins-Roussillon, plus un médecin ayant obtenu le droit de pratiquer sur ce territoire; 9 au RLS Vaudreuil-Soulanges et 7 au RLS Suroît.

Le ministre a précisé qu’un nouveau site Web a été créé où se trouvent les offres pour les médecins de famille afin de faciliter les démarches de ces derniers pour choisir leur lieu de pratique. Il a ajouté que cette nouvelle méthode permet aux candidats de postuler dans deux régions et deux sous-régions où ils veulent travailler.

Le ministre Dubé a souligné que les départements régionaux de médecine générale (DRMG), responsables de l’application du PREM, ont maintenant une pleine autonomie dans la répartition des places, qui peuvent ainsi être attribuées en fonction des besoins prioritaires déterminés pour leur région et pour chaque territoire couvert par leurs établissements.

Rappelons que le ministre de la Santé et la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, ont annoncé cet été qu’ils augmenteront les admissions en médecine de 404 places au cours des trois prochaines années afin de former 660 médecins supplémentaires sur quatre ans en 2026-2027, comme le gouvernement s’y est engagé.

En terminant, notons que le processus d’application aux PREM 2024 débute le 15 octobre prochain.