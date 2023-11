Visite surprise de Ginette Reno à Sainte-Julie à la Soirée gastronomique huîtres et chefs de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Le 8 novembre dernier avait lieu le 10e anniversaire de la Soirée gastronomique huîtres chefs au bénéfice de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher au magnifique Club de golf Vallée du Richelieu à Sainte-Julie. Un nouveau record pour cet événement prisé : plus de 160 000 $ nets – somme qui sera entièrement dédiée à des projets essentiels – ont été amassés et la grande Ginette Reno a honoré les convives d’une visite surprise !



Gens d’affaires, élus municipaux et personnel de la santé mobilisés

La soirée affichait complet avec 350 invités essentiellement issus du milieu des affaires et des conseils municipaux des villes desservies par l’Hôpital Pierre-Boucher. Le président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Est, Bruno Petrucci, était aussi présent accompagné de gestionnaires et de médecins de l’hôpital. C’est lors d’une apparition surprise en début de soirée que Madame Reno, reconnaissante des soins reçus en cardiologie à Pierre-Boucher au cours des dernières années, est venue démontrer son appui à la cause et encourager les gens à être généreux. Les invités étaient visiblement ravis : ils ont accueilli la chanteuse d’une ovation bien sentie !



L’animation de la soirée était assurée pour une 6e année par le porte-parole de la Fondation, Jean-François Baril. Fort de son expérience, l’humoriste, chronique et animateur a su installer une ambiance festive et chaleureuse, où se côtoyaient à justes doses le sérieux de la cause et le plaisir de se réunir.



Un repas, huit chefs

Le concept de cette soirée en fait son succès : huit chefs et leur brigade sont sur place pour préparer leurs plus fines spécialités. Pour ce 10e anniversaire, les convives ont pu goûter aux plats de Frédéric Dufort (Chez Lionel), Louis Roy Potvin (Club de golf Vallée du Richelieu), Jean-François Renaud (École Hôtelière de la Montérégie), Moreno Tomei et Marc de Bellefeuille (La Table à Mo), Ashley L’Écuyer (ITHQ), David Hibon (Le Flamant), Anthony Lussier (Bistro V – présent pour une 10e année) et Julie Anna Pilote, chef privée.



La Fondation remercie les présentateurs de l’événement, Desjardins et Starfrit, de même que tous les participants, partenaires, donateurs et bénévoles.













