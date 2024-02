Des maires lèvent le drapeau rouge pour Pierre-Boucher

C’est au tour des mairesses et des maires de près d’une dizaine de municipalités desservies par l’Hôpital Pierre-Boucher, de lancer un cri d’alarme et de monter aux barricades pour demander au gouvernement de faire plus et plus vite pour agrandir le centre hospitalier qui dessert 540 000 personnes au bas mot.



Dans une lettre ouverte publiée ce jeudi, les élus appuient ainsi les porteurs de projets qui demandent depuis de nombreuses années déjà que l’urgence soit agrandie, modernisée et que le nombre lits soit augmenté radicalement.



«Ça fait plus de 10 ans que nous demandons les mêmes choses pour mieux desservir la population qui est grandissante et vieillissante. En 2017 il y a eu une première phase qui prévoyait l’ajout de 52 lits et une nouvelle urgence. On en a même fait un enjeu de la campagne électorale, mais on a repris les travaux en 2019 pour se rendre compte en 2020 que déjà, il faudrait ajouter 200 lits, six salles d’opération, des espaces pour développer des cliniques ambulatoires», explique le Dr André Simard, directeur des services professionnels de l’hôpital.



Une hausse déjà prévue

«Le besoin est là et on le sait depuis longtemps, poursuit-il. Si on veut répondre correctement dans six ou sept ans, on doit agir maintenant. Je ne peux répondre pour le gouvernement, mais la construction de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges n’a rien à voir pour nous. C’est grand la Montérégie et les gens de l’Ouest ne viendront pas ici, autant que les gens d’ici n’iront se faire soigner là-bas. Les gens devront aller au CHUM, à Maisonneuve-Rosemont, à Charles-Lemoyne, ce qui ne règlera pas la situation. Au contraire, ça va l’empirer. Là aussi, ils ont leurs problèmes de capacité.



Le médecin voit bien aussi l’impact du vieillissement de la population arriver rapidement.



D’ici 2036, la population de la Montérégie-Est augmentera de 9 % et le nombre de personnes âgées de 36 %. La croissance et le vieillissement de la population pèsent fort. De 2017 à 2022, le nombre de visites à l’urgence a crû de 36 %. Suivant cette tendance, la hausse sera de 63 % en 2031. Le nombre de lits d’hospitalisation est déjà nettement insuffisant.



Nettement insuffisant

Le projet d’envergure visant à agrandir et à moderniser l’hôpital a été annoncé en 2017, mais le CISSS a obtenu un financement insuffisant pour les réels besoins de la population. Pourtant, la prise en considération de l’ensemble du projet est essentielle en vue d’améliorer significativement la qualité des services, plaide-t-on, et en particulier au regard du développement accru de secteurs comme la pédiatrie, les maladies chroniques et les services ambulatoires qui sont essentiels pour mieux répondre aux besoins.



Le docteur Simard juge que sa responsabilité est de brosser le portrait précis de la situation et d’informer les gens sur ce que ce qu’il faut pour offrir des services de manière adéquate.



En ce sens, il se réjouit de voir les élus de Longueuil, Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Bruno, Saint-Amable, Varennes, Verchères, Calixa-Lavallée et Contrecœur signer une lettre ouverte pour accentuer la pression sur le projet.