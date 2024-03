Une nouvelle clinique médicale à Boucherville

Une méga clinique médicale ouvrira ses portes l’automne prochain à Boucherville. Il s’agit plus précisément de la clinique d’un groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) qui doit s’établir dans les locaux de l’ancien cinéma situé au 20, boulevard de Mortagne.



Semblable à un groupe de médecine de famille (GMF), le GMF-U est un lieu de formation et de pratique principalement pour les étudiants de médecine, mais également pour des stagiaires d’autres professions de la santé.



« Le GMF-U prodigue les mêmes soins et services qu’un GMF, en plus d’accueillir la mission enseignement et recherche. Une équipe de médecins et de professionnels enseignants superviseront donc des résidents en médecine de famille ainsi des étudiants et des stagiaires dans différentes disciplines qui pourront eux-mêmes offrir des soins et services à la population », explique Caroline Doucet, conseillère aux relations médias au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est.



C’est à la suite d’un projet de changement de zonage dans ce secteur que La Relève a obtenu les détails du projet.



Affilié à l’Université de Montréal

« Nous accueillerons principalement des candidats des programmes de résidence en médecine de famille, d’externat en médecine ainsi que de la maitrise d’infirmière praticienne spécialisée (IPS) de l’Université de Montréal. Des étudiants et des stagiaires de différentes disciplines des autres universités ou maisons d’enseignement québécoises se joindront à l’équipe », indique Mme Doucet.

Jusqu’à 16 médecins enseignants, 4 infirmières praticiennes spécialisées (IPS) enseignantes, 2 infirmières cliniciennes et 2 infirmières auxiliaires seront accueillis dès la première année. D’autres professionnels de la santé se joindront graduellement à l’équipe traitante.



Le GMF-U compte recevoir 4 résidents en médecine de famille, 2 externes en médecine toutes les 6 semaines ainsi que 2 stagiaires IPS tous les 6 mois.



« Selon l’équipe clinique en place ainsi que les besoins des maisons d’enseignement, nous serons en mesure d’ajouter des stages dans d’autres disciplines », précise Mme Doucet.



Le GMF-U occupera l’ensemble de l’espace de l’ancien cinéma pour ses 3 missions, c’est-à-dire la clinique, l’enseignement et la recherche.



Il s’agit d’une installation publique gérée entièrement par le CISSS de la Montérégie-Est.



Les patients qui seront pris en charge par le GMF-U sont dirigés par le Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) selon les priorités, mentionne Mme Doucet.



Combien de patients pourront être accueillis ? « Il est très difficile de donner un nombre absolu de patients comme cela dépendra de l’équipe traitante en place », répond la porte-parole.