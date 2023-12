Fort achalandage dans les urgences : appel à la population

Comme partout au Québec, les urgences du CISSS de la Montérégie-Est font face à une forte pression en raison des virus actifs qui circulent. À l’approche du temps des fêtes, les équipes de l’Hôpital Pierre-Boucher, de l’Hôpital Honoré-Mercier ainsi que de l’Hôtel-Dieu de Sorel rappellent à la population d’éviter de se rendre aux urgences si l’état de santé ne nécessite pas des soins immédiats.



« Les symptômes bénins de la grippe, de la gastro-entérite et de la fièvre peuvent souvent être traités à la maison. En cas de doute, il est toujours possible de consulter son pharmacien ou d’appeler au 8-1-1 où une infirmière pourra évaluer votre situation et vous diriger, au besoin, vers la bonne ressource. Également, la vaccination et l’adoption de bonnes habitudes d’hygiène comme le lavage des mains demeurent nos meilleurs alliés pour réduire les risques de transmission de virus durant cette période », affirme Dr Jocelyn Dodaro, chef du département des urgences du CISSS de la Montérégie-Est.



Se soigner chez soi pour éviter d’attendre des heures à l’urgence ·



De nombreux conseils pour soigner les symptômes de grippe, de COVID-19 et de gastro chez les enfants et chez les adultes sont disponibles sur le site duGouvernement du Québec. ·



En cas de symptômes, vous pouvez appeler au 8-1-1, option 1 où une infirmière qualifiée vous évaluera et pourra vous donner un rendez-vous au besoin, ou vous diriger vers le bon service. ·



Les pharmaciens sont aussi une excellente ressource pour vous offrir de précieux conseils. Certaines pharmacies offrent, sous certaines conditions et moyennant des frais, un service de test pour détecter une infection à streptocoque de la gorge, StrepTest. Si le test se révèle positif, le pharmacien pourra débuter le traitement, sans que vous ayez besoin de consulter un médecin. ·



Vous pouvez vous rendre sur Rendez-vous santé Québec pour prendre un rendez-vous avec un médecin. Des plages disponibles sont mises à jour toute la journée. ·

Le GAP numérique dirige les personnes sans médecins de famille vers le service de santé qui répondra le mieux à leur besoin. ·



Contactez votre clinique médicale pour voir un professionnel de la santé. Se faire vacciner contre les infections respiratoires ·



Nous invitons la population à se faire vacciner gratuitement contre la grippe et la COVID-19 pour éviter les complications dans l’un de nos points de service locaux. Des plages horaires sont disponibles sur rendez-vous seulement àclicsante.ca ou au 1 877 817-5279. ·



À noter que les points de service locaux seront fermés le 24 et 25 décembre 2023 ainsi que le 1er et 2 janvier 2024. Nous rappelons que toute personne ayant une situation critique et instable ne doit toutefois pas hésiter à se rendre à l’urgence. Le CISSS de la Montérégie-Est assure que les cas urgents seront pris en charge par ses équipes et remercie la population pour sa collaboration et sa courtoisie envers ses équipes.