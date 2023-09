Direction Argentine pour le chanteur country de Sainte-Julie Peter Myles!

Après avoir parcouru une partie de l’Amérique du Nord et aussi de l’Europe, le chanteur country Peter Myles s’apprête maintenant à aller plus au sud, car il prendre part au Mendoza Country Fest en Argentine, les 14 et 15 octobre prochain.

Le chanteur de Sainte-Julie a déjà quelques faits d’armes à son actif puisqu’il est déjà monté sur la scène du International Rock-A-Billy Hall Of Fame à Jackson, Tenessee, aux côtés de l’ancien batteur de Johnny Cash, Drew S. Holland, en plus d’avoir tenu l’affiche au Billy Bob’s Country Western Saloon de Disneyland à Paris.

Il s’est aussi fait remarquer lors qu’il a participé en 2021 à l’émission Qui sait chanter?, animée par Phil Roy sur les ondes de Noovo, où notre auteur, compositeur et interprète a fait notamment un duo remarqué avec le chanteur Ludovick Bourgeois.

Peter Myles devait prendre part au Festival Rodeo Saltillo au Mexique en 2020, mais la pandémie en a décidé autrement. Ce n’était donc que partie remise puisque l’artiste prépare ses bagages et sa voix afin de participer au Mendoza Country Fest en Argentine, en compagnie de plusieurs artistes et groupes de renommée nationale et internationale, dont Jesus Terrazas, de Denver au Colorado, Annie Merkley, de Caroline du Nord, La Taba Country et Los Caballos, de Mendoza en Argentine.

Pour plus d’information : www.petermyles.net