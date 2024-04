Pompiers à Sainte-Julie: plus de services à la population

À compter du troisième trimestre de 2024, soit au courant de l’été, le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie sera bonifié en offrant une garde interne 24 h sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu’un service de premier répondant de niveau 2. Des étapes ont été franchies récemment à ce sujet.



Le maire Mario Lemay a indiqué par voie de communiqué que ces changements en cours permettront d’offrir un meilleur service aux citoyens. « Une partie des interventions, qui étaient présentement assurées en garde externe, seront deux fois plus rapides puisque des pompiers seront à la caserne en tout temps. L’ajout du service de premiers répondants viendra également améliorer le temps de réponse pour les citoyens qui nécessitent des soins d’urgence. »



Présentement, la garde interne du Service de sécurité incendie est à temps partiel, 12 h par jour, 7 jours sur 7, soit du lundi au vendredi de 9 h à 21 h et le samedi et dimanche de 6 h à 18 h. Il est à noter qu’environ 69 % des appels sur le territoire surviennent pendant cette période.



Selon le maire, la présence des pompiers 24 h sur 24 améliorera le temps de réponse, car la mobilisation des pompiers en garde externe est plus variable et plus longue, puisqu’elle dépend notamment des conditions routières et météorologiques qui prévalent au moment de l’appel.



De plus, en devenant premiers répondants de niveau 2, les pompiers pourront intervenir sur les lieux d’accidents pour des réanimations, des chocs anaphylactiques et des traumatismes tels que des fractures et des coupures. Lors de l’assemblée publique de mars, le conseil a accepté de présenter une demande d’autorisation et d’aide financière au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre pour la formation de premiers répondants niveau 2 pour les 40 pompiers de Sainte-Julie.



Le Service de sécurité incendie devrait répondre à environ 400 à 600 appels par année. Présentement, il emploie, en plus du personnel de direction, quatre équipes constituées de deux officiers et huit pompiers et pompières à temps partiel. À la mise en place du nouveau service en 2024, des postes permanents seront créés.