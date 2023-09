Un très beau succès pour un événement au profit de la Fondation Véro et Louis

Le 12 septembre dernier, plus de 200 invités issus du réseau professionnel et personnel de José Théodore et Louis Morissette se sont rassemblés au prestigieux Club de golf Le Mirage à Terrebonne dans le cadre de la 2e édition de l’Omnium Théo & Louis. Les deux philanthropes se sont unis pour une deuxième année consécutive afin de recréer leur événement caritatif à succès au profit de la Fondation Véro & Louis ainsi qu’au profit des soins, de la recherche et de l’enseignement en maladies neuromusculaires du CHU Sainte-Justine et du Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME).



Une quinzaine de célébrités ont soutenu cet événement en participant à la journée. Parmi eux : Marie-Ève Dicaire, Patrice Bélanger, Yohann Benson, Michel Bergeron, Patrice Brisebois, Guy Charbonneau, Alain Chantelois, Louis-Jean Cormier, Vincent Damphousse, Lucien Deblois, Laurent Duvernay-Tardif, Normand Laprise, Stéphane Richer, Mario Tremblay et Jean-Philippe Wauthier.



Hommes de cœur, les deux organisateurs ont choisi d’aider des causes importantes à leurs yeux. Louis Morissette est le fondateur, avec sa conjointe Véronique Cloutier, de la Fondation Véro & Louis dont la mission est de créer des milieux de vie longue durée, avec accompagnement éducatif, adaptés pour les adultes autistes de 21 ans et plus présentant ou non une déficience intellectuelle. Quant à José Théodore et sa conjointe Stéphanie Cloutier, ils ont un lien particulier avec le CHU Sainte-Justine puisqu’ils ont eu recours à l’aide de la Docteure Cam-Tu Emilie Nguyen, neurologue pédiatrique pour agrandir leur famille. Avec cette collecte de fonds, ils souhaitent permettre à d’autres familles d’avoir un enfant en santé.



Grâce à la générosité des participants, des donateurs et des commanditaires, un montant net de 355 700$ a été amassé pour cette 2e édition de l’Omnium Théo & Louis.



« Nous tenons à dire un énorme merci à tous ceux qui ont généreusement participé à l’Omnium Théo & Louis 2023. Nous sommes infiniment reconnaissants et très touchés de l’implication de nos donateurs. C’est une belle réussite qui a été rendue possible grâce à eux », déclarent José Théodore et Louis Morissette.