La Varennoise Nadine Robert au Salon du Livre de Paris

Un des événements majeurs du monde littéraire québécois en 2024 sera le Salon du Livre de Paris, puisque le Québec sera l’invité d’honneur de cette édition qui rassemblera une quarantaine d’auteurs et une soixantaine de maisons d’édition d’ici, dont l’autrice Nadine Robert, fondatrice de la maison d’édition jeunesse Comme des géants à Varennes.



Lors de la conférence de presse du 27 février, la présidente de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), Geneviève Pigeon, a indiqué que ce choix du Québec allait de soi puisqu’elle constituait « la reconnaissance de la richesse, de la singularité et de l’audace de notre littérature ».



Elle a rappelé que le Québec avait aussi été au cœur du Salon du Livre de Paris il y a 25 ans, en 1999. Cette année, du 12 au 14 avril au Grand Palais éphémère du Champ-de-Mars, près de la tour Eiffel, les festivaliers découvriront le Pavillon du Québec, construit à l’image d’une maison, lieu de rencontres et d’échanges, pour une plongée dans l’univers de la littérature québécoise.



Pour sa part, Nadine Robert est passionnée d’albums jeunesse et elle a créé en 2014 sa maison d’édition Comme des géants à Varennes. Depuis sa fondation, la société a publié plus de 100 titres, sous ses trois bannières: Comme des géants, Le Lièvre de Mars, et tout récemment, Milky Way Picture Books.



Les honneurs n’ont pas tardé à affluer puisqu’en 2017, l’album Au-delà de la forêt, qu’elle a écrit et qui a été illustré par Gérard DuBois, a remporté le prix Harry Black octroyé au meilleur album jeunesse canadien et de langue française.



Ces distinctions ont par la suite dépassé nos frontières puisqu’en novembre 2021, l’édition anglaise de l’album Au-delà de la forêt a gagné le prix du New York Times Best Illustrated Children’s Books of the Year. L’album Trèfle a pour sa part remporté le Prix littéraire du Gouverneur général 2022, littérature jeunesse. À l’international, il a été sélectionné pour le Braw Amazing Bookshelf 2023 à la foire du livre jeunesse de Bologne, ainsi que dans la sélection dPictus 100 Oustanding Picturebooks 2023. L’album On ferait comme si, s’est également retrouvé dans ces deux dernières sélections, à l’international.