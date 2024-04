Une rencontre surprise avec le président français au Festival du livre de Paris

Prendre part au Festival du livre de Paris est déjà un événement en soi pour un auteur québécois, mais cette opportunité prend une tournure inoubliable lorsqu’on a la chance de rencontrer à cette occasion le président français Emmanuel Macron afin de discuter de ses œuvres littéraires…



L’autrice Nadine Robert est également fondatrice de la maison d’édition jeunesse Comme des géants à Varennes. Depuis ses débuts en 2014, la société a publié plus de 100 titres et les honneurs n’ont pas tardé à affluer, tant au Québec qu’à l’international. Elle a pris part au Festival du livre de Paris du 12 au 14 avril, alors que le Québec était l’invité d’honneur de cette édition tenue au Grand Palais éphémère du Champ-de-Mars, près de la tour Eiffel.



À peine remise de ses émotions, Nadine Robert a décrit par courriel cette rencontre qui sort de l’ordinaire. « Il semble que le gouvernement Macron est dans une importante campagne de promotion de la littérature pour les enfants. (…) Il a demandé de rencontrer trois auteurs québécois pour la jeunesse. »



« On a échangé quelques mots avec le président. C’est le ministre Mathieu Lacombe qui m’a présenté à M. Macron et sa femme. Il m’a serré la main longuement et m’a demandé ce que j’avais écrit. Je lui ai parlé de mon album Trèfle (NDLR : qui s’est mérité le Prix littéraire du Gouverneur général – Lauréat 2022, catégorie Littérature jeunesse – livres illustrés) qui était mis en valeur au Festival du livre de Paris et qui connaît beaucoup de succès. Il m’a ensuite demandé si j’étais bien reçue et si j’appréciais le Festival », a relaté la Varennoise qui a vécu là-bas des journées très intenses et dont les retombées pourraient se faire sentir au cours des prochains mois.