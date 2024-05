Les Daddy Cool de Sainte-Julie: danser pour aider

Ce qui a commencé comme un défi lancé presque à la blague il y a une quinzaine d’années a fait en sorte qu’une troupe de danse composée de papas engagés et dynamiques, les Daddy Cool, a pu présenter ses spectacles un peu partout au Québec et même à l’international, tout en amassant des fonds pour le Centre jeunesse de la Montérégie.



« Nous sommes un groupe de papas qui assistaient aux compétitions de danse de nos enfants et c’est parti comme un défi quand les instructeurs du Centre KaroForme à Sainte-Julie nous ont dit de venir danser nous aussi la saison prochaine, a expliqué en riant au téléphone un des membres de la troupe, Jonathan Lacoste-Jobin. On a un casting hors-norme! On est une troupe d’une dizaine de papas dans la quarantaine en moyenne et on fait du Hip-Hop. Ça nous permet de se démarquer. Il y a toujours un côté dôle et amusant dans nos chorégraphies. »



Sans se prendre au sérieux, les performances des Daddy Cool ont beaucoup retenu l’attention au fil des années, si bien qu’à leur palmarès, on remarque qu’ils ont pris part à des compétitions internationales à Las Vegas ainsi qu’à New York, et ils ont participé à des émissions bien connues du grand public telles que Canada’s Got Talent en 2012, Danser pour gagner au Québec, Révolution et récemment à En direct de l’univers.



« On se pince encore quand on y pense! On ne se prend pas au sérieux, mais on met beaucoup d’efforts dans nos spectacles. Et entre nous, le sentiment d’appartenance est incroyable. On est là pour se soutenir l’un l’autre, comme lorsqu’on vit des difficultés, des pertes ou des séparations », a-t-il avoué.



Il a ajouté qu’un Daddy est là pour protéger les autres et c’est ainsi qu’ils ont décidé également de s’impliquer dans la communauté. « On est très fiers d’avoir pu aider à notre façon la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. On a amassé au fil des années plus de 130 000 $ pour eux. »



Le prochain événement qui leur permettra d’aider la Fondation aura lieu le 7 mai prochain, soit un grand Beach Party qui aura lieu le 10 mai à 18 h 30 au Centre Marcel-Dulude, à Saint-Bruno. Fait à noter, l’autre partie des profits leur permettra de prendre part à une autre grande compétition internationale à Majorque, en Espagne, soit le Masters of Dance, en juillet, où ils ont été invités.



« On est extrêmement fiers de notre troupe et, comme on le dit souvent : Daddy Cool un jour, Daddy Cool toujours! », a lancé Jonathan Lacoste-Jobin.