Le Tour CIBC Charles-Bruneau franchit le cap des 50 M$ amassés depuis sa première édition

Après plus de 2 795 kilomètres parcourus sur 11 parcours, la 28e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau s’est conclue par l’arrivée des 700 cyclistes à Boucherville.

Sourires et accolades étaient au rendez-vous lors de l’arrivée, mais surtout lors de l’annonce du montant final amassé. La Fondation a dévoilé un montant total de 3 525 000 $ net, atteignant ainsi l’objectif fixé pour cette édition.

Depuis la toute première en 1996, le Tour aura permis d’amasser la somme impressionnante de 50 M$. Une somme qui vise à procurer à tous les enfants atteints de cancer de meilleures chances de guérison.

Cette 28e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau a rassemblé 1 100 participants, soit des cyclistes ayant roulé en présence ou à distance, ainsi que des supporteurs qui amassent des fonds sans prendre part au défi sportif.

Plus de 200 bénévoles se sont également engagés pour la réussite de l’événement. Grâce à l’implication de tous et à la générosité de précieux donateurs, la Fondation dit réitérer son engagement pour lutter contre le cancer pédiatrique au Québec en finançant le développement de nombreux projets de recherche en hémato-oncologie pédiatrique et en exploitant à son plein potentiel la complémentarité des quatre centres hospitaliers universitaires du Québec.

Le retour de Pierre Bruneau salué pour la 28e édition

Cette 28e édition aura notamment été marquée par le retour de Pierre Bruneau sur le parcours. Après une participation à distance l’an dernier en raison d’un voyage autour du monde, il a retrouvé avec bonheur les cyclistes du parcours 4 jours, qui s’étend sur plus de 500 km.

Les enfants-héros : des modèles inspirants

Pour cette 28e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau, 60 enfants ont été jumelés à un ou une cycliste et quatre jeunes Héros ont choisi de s’impliquer pour représenter un des parcours :

•Anthony Saulnier, 13 ans — Héros du parcours de 4 jours ;

•Emy Morissette, 8 ans — Héroïne du parcours de Québec et du parcours à distance ;

•Alice Plouffe, 14 ans – Héroïne du parcours de Gatineau ;

•Aria Bazinet, 5 ans – Héroïne du parcours de la Découverte ;

La présence de ces jeunes inspirants a motivé les cyclistes à pédaler pour la cause et à accomplir le défi.