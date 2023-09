Varennes lance un concours de photo pour célébrer l’art public dans le cadre de la 35e édition de la Semaine de la municipalité

La Ville de Varennes est fière d’annoncer le lancement d’un concours de photographie pour la 35e édition de la Semaine de la municipalité. Cette année, le thème central met à l’honneur l’art public, une initiative qui vise à soutenir la création artistique visuelle qui enrichit le cadre de vie des citoyens.



Les Varennois sont invités à participer au concours de photographie en explorant les œuvres artistiques réparties sur le territoire de la ville, à l’aide de l’outil de référence intitulé L’art public à Varennes, disponible sur l’application BaladoDécouverte ou dans la brochure numérique. Un jury composé de trois employés municipaux évaluera l’ensemble des photographies soumises par les participants à la boîte courriel éphémère concours@ville.varennes.qc.ca.



Les finalistes et le grand gagnant seront dévoilés sur les médias sociaux et le site Internet de la Ville, dès le premier jour des Journées de la culture, soit le vendredi 29 septembre. Les œuvres photographiques des finalistes seront exposées sur un panneau installé sur le terrain de la Bibliothèque et le grand gagnant se verra attribuer un panier de produits locaux varennois en récompense.



« Ce concours offre aux citoyens de Varennes l’occasion de montrer leur talent créatif tout en mettant en lumière les trésors artistiques de la ville. Bonne chance à tous! », déclare le maire Martin Damphousse.



Pour plus d’informations sur le concours de photographie sur l’art public de Varennes et pour consulter le règlement complet, visitez le lien suivant : https://ville.varennes.qc.ca/evenements/concours-photo-art-public