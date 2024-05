Où trouver les marchés publics dans la région

Avec l’arrivée du beau temps vient l’arrivée des marchés publics estivaux. Certains ont déjà ouvert leurs étals, d’autres le feront prochainement. Voici où l’on peut les trouver.



Marché des jardiniers de La Prairie



Tous les jours jusqu’au 31 octobre, le marché des jardiniers de La Prairie sera ouvert de 8h à 18h, incluant les jours fériés. Il est situé au 1200, chemin de Saint-Jean. Ce marché en est à sa 57e saison.



Marché public Lionel-Daunais à Boucherville



Le marché public Lionel-Daunais est ouvert depuis avril, chaque jour de 10h à 14h, jusqu’à la mi-octobre. Situé au 1020, rue Lionel-Daunais, il ouvre également un point de vente de juin à octobre au 640, rue de Montbrun, tous les jours de 8h à 18h.



Marché public de Longueuil



Le marché public de Longueuil est le seul sur le territoire à être ouvert à l’année. Il se situe au 4200, chemin de la Savane dans l’arr. de Saint-Hubert et propose des kiosques à l’intérieur et à l’extérieur.



Marché fermier du comté de Huntingdon



La saison du marché fermier du comté de Huntingdon est amorcée depuis le 15 mai. Les producteurs accueillent les gens sur la rue Dalhousie, entre les rues King et Wellington, tous les mercredis jusqu’au 16 octobre, de 15h à 18h.



Marché fermier du Vieux-Saint-Lambert



Organisé par l’organisme À la fortune du pot, le marché fermier du Vieux-Saint-Lambert se tient tous les jeudis jusqu’au 17 octobre, de 15h à 19h. Cet été, il se trouve au 55, rue Argyle, en face du parc Gordon.



Marché bio-local de Candiac



Le marché bio-local de Candiac lancera sa sixième saison à partir du 27 juin. Dans un nouvel emplacement – l’aire de stationnement du Complexe Roméo-V.-Patenaude (135, chemin Haendel) –, il se tiendra tous les jeudis jusqu’au 12 septembre.



Marché public de Varennes



Le marché public de Varennes sera de retour à partir du 3 juillet, sous le Polydôme du parc Pré-Vert. Organisé par l’Association des Familles de Varennes, il sera ouvert tous les mercredis jusqu’au 18 septembre de 15h30 à 19h.



Marché Public à Solar Uniquartier (Brossard)



Le marché public de Brossard se situe dans le Solar Uniquartier, à la place de la Gare, près du 5275, boul. Lapinière. Il ouvrira tous les dimanches de 11h à 15h, à partir du 7 juillet jusqu’au 8 septembre. Le Groupe Devimco Immobilier est à l’origine de sa création.



Marché public de Salaberry-de-Valleyfield



Après une année d’absence, le marché public de Salaberry-de-Valleyfield fera un retour les quatre samedis de septembre sur le site de la ruelle de la Quenouille, adjacente au Vieux Canal de Beauharnois, de 9h à 13h. L’édition 2023 avait dû être annulée, faute d’un nombre insuffisant de marchands et d’exposants.



Le petit marché de Sainte-Julie



Le petit marché de Sainte-Julie n’a pas encore annoncé ses dates. Situé dans le passage entre l’église de Sainte-Julie et le presbytère, à proximité du 550, boul. Saint-Joseph, il en sera à sa 10e édition en 2024.



Marchés saisonniers de Longueuil



Les marchés saisonniers de Longueuil n’ont pas encore été annoncés pour 2024. Ils se déroulent normalement de juillet à septembre, en alternance dans les trois arrondissements de la ville.



Marché public de Saint-Philippe



Le marché public de Saint-Philippe n’a pas encore annoncé ses dates. Il en serait à une 5e édition en 2024. L’année dernière, il a été ouvert au Complexe Élodie-P.-Babin durant six jeudis du début août au début septembre.