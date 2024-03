Un futur Centre des aînés suscite de l’espoir à Sainte-Julie

C’est avec joie que la direction de l’Envolée centre d’action bénévole Sainte-Julie a enfin reçu le feu vert du Comité consultatif d’urbanisme et du conseil municipal pour la version finale de leur futur Centre des aînés. Ce projet de près de 3 M$ permettrait de mieux répondre aux besoins sans cesse grandissants de la communauté, en offrant plus de services et de repas à prix modiques à ceux qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts en cette période inflationniste.



Cet agrandissement est plus que nécessaire, a affirmé Chantal Brais, la directrice générale de l’organisme dont la mission première est le maintien à domicile. La maison située au 695, montée Sainte-Julie ne suffit plus aux besoins depuis un bon bout de temps. « On prépare près de 600 repas aux aînés par semaine alors qu’avant la Covid, on en faisait entre 100 et 125. Après la pandémie, ça tournait autour de 350 par semaine, mais là, c’est presque le double et c’est beaucoup. On voit que tout coûte plus cher pour tout le monde. »



En 2019, la direction a acheté la maison adjacente afin de procéder à des travaux d’envergure, mais la pandémie de 2020 a freiné ses élans. Avec le récent feu vert de la Municipalité, le projet vient d’avoir un nouveau souffle.



Les plats préparés par l’Envolée se vendent à prix modiques aux aînés et leur coût est très bas grâce aux dons de ses partenaires, IGA, Métro et Moisson Rive-Sud, ce qui permet notamment de financer les différents services aux aînés, a expliqué Mme Brais.



Avec ce projet de centre, L’Envolée devrait être en mesure d’offrir plus de services aux aînés ainsi que des activités intergénérationnelles. Le nouvel espace cuisine occuperait tout le sous-sol du futur bâtiment et serait beaucoup plus grand qu’actuellement. Éventuellement, les plats cuisinés seraient offerts à tous avec un petit local ayant pignon sur rue et même possiblement aux entreprises via une machine distributrice.



Un obstacle



Ces revenus additionnels permettraient de financer les nouveaux services à la communauté, en plus d’embaucher le personnel supplémentaire nécessaire. Si tous les astres s’alignent et que les démarches de financement se concluent bientôt, il est possible que les travaux d’envergure débutent en juin avec ouverture en décembre.

Toutefois, un autre obstacle se dresse sur leur chemin : pendant la construction, L’Envolée devait déménager ses pénates dans le Centre communautaire, mais des travaux d’urgence liés à une infiltration d’eau ont mis un frein à cette possibilité, au grand malheur de Chantal Brais et son équipe.



Depuis, elle a repris son bâton de pèlerin afin de trouver un local à louer qui permettrait de poursuivre ses activités pendant six mois, de préférence un ancien restaurant. Elle soupire, mais avec un large sourire elle a lancé : « Ça fait bientôt 10 ans que je suis directrice générale de L’Envolée et en 10 ans, on en a trouvé des solutions et on va encore en trouver. On ne lâche pas! ».