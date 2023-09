Les Mères au front réclament du gouvernement de faire respecter le droit fondamental de sa population à un environnement sain

Lors de la Journée internationale de l’air pur pour des ciels bleus, des groupes de Mères au front de partout au Québec ont manifesté pour exiger que le gouvernement québécois fasse appliquer les mêmes normes pour la qualité de l’air partout sur le territoire.

Ces groupes dénoncent les droits de polluer au-dessus des normes de santé publique accordées à des compagnies multinationales comme Glencore à Rouyn-Noranda au détriment de la protection de la santé de la population, particulièrement celle des enfants sur qui la pollution a un impact encore plus grand.

En ce moment, le gouvernement du Québec laisse la Fonderie Horne de Glencore émettre 25 fois plus d’arsenic dans l’air que ce qui est autorisé ailleurs au Québec. Cette compagnie multimilliardaire émet aussi 4.5 fois trop de plomb, 3.3 fois trop de cadmium, et plusieurs autres contaminants.

Protéger nos enfants

Ce cocktail toxique a des effets bien réels sur la santé, particulièrement celle des femmes enceintes et leur bébé, de même que sur les enfants. Comme l’explique Cathy Vaillancourt, placentologiste et professeure à l’INRS: « L’exposition maternelle (in utero) à l’arsenic a été associée à divers types de dommages chez les nouveau-nés, ce qui peut contribuer au développement de maladies, y compris des troubles neurologiques et le cancer, beaucoup plus tard dans leur vie. »

À Rouyn-Noranda, on retrouve des niveaux de contamination élevés dans les maisons, les garderies, les écoles. L’arsenic est aussi mesurable à des taux inquiétants jusque dans les ongles des enfants du quartier Notre-Dame. Malgré les demandes de la population, aucun échéancier contraignant n’est fixé pour que la Fonderie Horne respecte enfin la norme nationale de 3ng/m3 pour l’arsenic.

Dans cinq ans, elle aura encore le droit d’émettre cinq fois plus que la norme établie pour protéger la santé de la population! «Le gouvernement bafoue le droit à la santé et à un environnement sain de nos enfants et de toute la population» dénonce Émilie Robert, biologiste et mère au front à Rouyn-Noranda.

Manifestations devant le bureau de Christian Dubé, ministre de la santé à La Prairie et ailleurs au Québec

Différentes manifestations ont eu lieu et auront lieu aujourd’hui à Montréal, Québec (Limoilou), La Prairie (au bureau de comté du ministre de la Santé Christian Dubé), Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, Arvida (Rio-Tinto) et Rouyn-Noranda.

À La Prairie, la manifestation a pris la forme d’un die-in émouvant devant le bureau de Christian Dubé, ministre de la santé. Brigitte Archambault artiste multidisciplinaire a lu un texte sur la Fonderie alors que des Mères au front de noir vêtu-e-s s’étendaient au sol. Une feuille blanche sur laquelle étaient inscrits les prénoms d’enfants à protéger était déposée sur leur corps.

Elles sont demeurées au sol durant la chanson « Nous aurons », de Richard Desjardins, après quoi tous-tes se sont relevé-e-s à la lecture du Cri du cœur, manifeste des Mères au front pour finir solidaires le bras dans les airs en scandant « Nous bercerons d’un bras et brandirons l’autre. L’amour est notre arme de construction massive pour la suite du monde. »