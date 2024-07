Programme de financement OASIS: Longueuil déposera une demande d’aide de près de 20

Les élus longueuillois ont autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière de près de 20 M$ dans le cadre du volet 2 du programme de financement OASIS, du ministère de l’Environnement, de la Lutte aux Changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Comme l’indique la Ville, cette aide permettrait de financer la réalisation de divers projets de verdissement sur les terrains municipaux et privés, la mise en place d’une équipe interne qui superviserait l’avancement des objectifs, ainsi que les frais d’administration et certaines dépenses en communication.

Les projets de verdissement pourraient inclure des plantations d’arbres, la réalisation de projets d’infrastructures vertes et bleues, ainsi que la déminéralisation de terrains.

Le plan de verdissement de la Ville de Longueuil en cours d’élaboration vise l’augmentation de la canopée à 30% de son territoire et la réduction des îlots de chaleur en priorisant les secteurs comprenant les populations vulnérables et/ou subissant une iniquité par rapport aux autres secteurs de la Ville.

Les secteurs seront aussi priorisés selon les aspects de l’adaptation et la résilience aux changements climatiques (îlots de chaleur, gestion des eaux, espèces exotiques envahissantes, diversité et résilience du patrimoine arboricole, conservation et connectivité des milieux naturels).

OASIS

Lancé par le gouvernement du Québec, le programme de financement OASIS vise le soutien aux organismes municipaux dans la réalisation de projets de verdissement, qui permettront de réduire les impacts des vagues de chaleur et des pluies torrentielles; deux phénomènes météorologiques qui sont de plus en plus fréquents à cause des changements climatiques.

L’aide financière maximum est de 25 M$ et couvre jusqu’à 80% des dépenses admissibles des projets qui devront être achevés au plus tard le 31 mars 2029.

«Les documents de la demande d’aide financière sont en cours de rédaction et les sommes exactes demandées seront connues juste avant le dépôt de la demande, souligne la Ville. Néanmoins, les estimations actuelles font état d’une demande d’un montant de près de 20 M$.»

La majeure partie de cette aide financière sera répartie entre les plantations d’arbres (8 M$), les infrastructures vertes et bleues (7,5 M$), la mise en place d’une équipe de supervision interne (2 M$), ainsi que les frais administratifs et de communication (2 M$).

Si la Ville obtient un financement à hauteur de 20 M$, le montant de la contrepartie demandé est donc d’au moins 4 M$.