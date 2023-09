La réussite des garçons est au cœur des priorités du Centre de services scolaire des Patriotes

Lors de la récente rentrée scolaire, le directeur général du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), Luc Lapointe, a rappelé qu’une démarche de consultation a été effectuée auprès des employés, des parents membres des conseils d’établissement de toutes les écoles et des élèves afin de réviser son Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). La consultation a porté sur six zones de vulnérabilités identifiées comme étant prioritaires pour l’élaboration de ce document et la réussite des garçon se trouve au cœur des priorités du CSSP.

Parmi les autres zones de vulnérabilités, on retrouve : les résultats en mathématiques; la transition primaire-secondaire; les résultats en écriture qui diminuent au fil du temps; la diplomation; ainsi que la diplomation et la qualification des élèves HDAA.

Parmi les obstacles observés qui freinent la réussite des garçons, on note les stratégies d’enseignement mal adaptées pour eux; l’offre limitée d’activités sportives et culturelles répondant à leur goût; les attentes élevées de conformité du comportement des garçons par rapport à celui des filles; la rareté des modèles de réussite masculins présents auprès de ces jeunes dès le primaire; et le manque d’enseignants masculins dans le milieu de l’éducation dès le primaire.

Les pistes de solution qui ont été proposées sont d’identifier rapidement les garçons à risque et de prévoir des interventions efficaces et des suivis qui répondent à leurs besoins; d’établir un plan d’action systémique multidisciplinaire en vue d’intervenir et de soutenir leur réussite éducative basé sur les pratiques jugées efficaces par la recherche (ex : activités kinesthésiques, défis à relever, etc.); proposer des activités d’apprentissage touchant les goûts et les intérêts des garçons (ex : type de lecture proposé); placer les gars dans un contexte scolaire favorable à leur réussite (ex : organisation de la salle de classe, choix d’activités pédagogiques); promouvoir des modèles de réussite masculins au sein des écoles et de la salle de classe dès le primaire (ex : inviter un champion olympique, un entrepreneur, etc.).

Notons en terminant que le taux d’obtention d’un diplôme du secondaire avant l’âge de 20 ans est d’environ 60 p. cent pour les garçons et de 75 p. cent pour les filles.