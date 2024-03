Guerre au décrochage au Centre de services scolaire des Patriotes

Selon les plus récentes données du ministère de l’Éducation, près d’un garçon sur cinq (19,4 %) a abandonné ses études secondaires pendant la pandémie dans les écoles publiques québécoises. Dans certains centres de services scolaires, ce chiffre s’élève même à plus de 30 %. Toutefois, le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) affiche un des meilleurs taux au Québec, soit 11,7 %.



« On se préoccupe des garçons, c’est vrai, mais des filles aussi, tient à prévenir Isabelle Laflamme, directrice générale adjointe et responsable des écoles secondaires et des formations à la CSSP. Notre slogan l’indique : nous sommes tous unis pour la réussite, c’est-à-dire que nous voulons créer une équipe unie et solide afin d’aider les élèves dans leur parcours. »



« Chez nous, nous sommes en vigie depuis longtemps et nous voulons faire en sorte qu’il y ait une amélioration constante », a-t-elle ajouté lors de notre entretien téléphonique.



C’est ainsi que l’analyse des résultats obtenus au terme du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2023 (PEVR) a permis d’identifier six zones de vulnérabilité en lien avec la réussite des élèves : les résultats en mathématiques; la transition primaire-secondaire; les résultats en écriture; la diplomation; la réussite des garçons; la diplomation et la qualification des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA).



Pour améliorer ses résultats, la CSSP s’appuie notamment sur un volet prévention et un volet action. Les équipes collaboratives ciblent les élèves qui sont plus à risque afin d’établir une liste qui devient comme un tableau de bord en temps réel pour la direction et l’ensemble du personnel. Les interventions et les suivis sont donc mieux ciblés afin d’encourager et de soutenir ces élèves plus efficacement dans leur cheminement scolaire.



Le CSSP a même une liste d’élèves qui ont quitté et grâce à cet outil, le personnel peut donc multiplier les initiatives de façon plus personnalisée afin de les accompagner pour qu’ils puissent réussir à obtenir leur diplôme, et cet encadrement porte ses fruits.



« On analyse aussi ce qui se fait de bien ailleurs, comme au Centre de services scolaire des Découvreurs (7,7 % de taux de décrochage des garçons selon les chiffres du ministère) et des Phares (11,5 %). On s’inspire des meilleurs et on va continuer à le faire pour le bénéfice de nos élèves », a conclu Isabelle Laflamme.







Quelques statistiques



Le CSSP administre un réseau de 69 établissements scolaires qui offrent des services éducatifs à 36 428 élèves répartis dans 21 municipalités

– 22 412 élèves dans 56 écoles primaires (incluant le préscolaire et passe partout)

– 12 661 élèves dans 11 écoles secondaires

– 1 355 ETP (équivalents temps plein) dans deux centres de services spécialisés

Le CSSP regroupe 6 700 employés, dont 3 628 enseignants

Le budget pour l’année 2023-2024 est de 497 186 495 $