Bilan sur la semaine de sécurité nautique : plus d’une centaine de constats émis

Plusieurs services de police du Québec ont intensifié leurs interventions du 28 au 30 juillet derniers dans le cadre de la deuxième édition de l’opération nationale concertée sécurité nautique ciblant les citoyens s’adonnant à des activités nautiques ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers. Plus d’un millier d’embarcations ont été vérifiées et plus d’une centaine de constats ont été émis lors de cette période. Les interventions ciblaient les comportements à risque, tels que : la conduite imprudente; la preuve de compétence valide; la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux; la conformité des embarcations quant à leurs équipements de sécurité obligatoires. Des contrôles ciblant la conduite avec la capacité affaiblie par l’alcool ou la drogue ont aussi été réalisés envers des plaisanciers, à quai, sur les plans d’eau, comme sur les routes à proximité. En plus des nombreux messages de sensibilisation, les différents corps de police ont profité de l’ONC pour se rapprocher de la communauté en prenant le temps de discuter avec eux et de leur remettre de la documentation pertinente. Pour de plus amples informations sur les conseils et règles en matière de sécurité nautique, consultez le guide de sécurité nautique au : https://tc.canada.ca/sites/default/files/migrated/tp_511f.pdf Les services de police du Québec continueront leur travail afin de rendre les plans d’eau sécuritaires pour tous les usagers. Afin d’éviter de sombrer dans les problèmes, cet été, sur l’eau, soyez réglo!