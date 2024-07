Hausses significatives des méfaits et des introductions par infraction

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent (RIPRSL), qui assure la protection de 17 municipalités, dont Sainte-Julie et Varennes, a déposé le 4 juillet son rapport annuel 2023 et celui-ci montre que ce service occasionne des dépenses de 52 287 652$ et les amendes ont dépassé les 5 M$.



Dans ce document de 16 pages déposé au ministère de la Sécurité publique, le directeur de la Régie, Marco Carrier, a précisé que le taux de criminalité sur le territoire est demeuré plutôt stable en 2023 et que seuls les vols qualifiés en institutions financières (+ 100 %), les méfaits (33 %) et les introductions par effraction (15 %) ont subi des hausses significatives.



« Les appels en lien avec une problématique de santé mentale représentent toujours une charge de travail importante pour les policiers. Les cas de tentatives de suicide, de morts par suicide ou d’état mental perturbé ont d’ailleurs considérablement augmenté. Heureusement, la prise en charge efficace des préposés aux communications lors des appels d’urgence et l’accompagnement privilégié des personnes vulnérables par des intervenants spécialisés suite aux opérations policière apportent soutien et réconfort », a mentionné le directeur dans le rapport.



Il a ajouté qu’au niveau des infractions relatives au Code de la sécurité routière, le bilan s’avère « plutôt positif, si nous excluons l’augmentation de 19 % des interventions pour conduite avec les facultés affaiblies par les drogues ou l’alcool ».



« 2023 nous aura aussi apporté son lot de nouveautés. Nous avons révisé la composition des équipes, créé des postes de lieutenant, adapté nos horaires à une réalité plus contemporaine, consolidé nos démarches en lien avec l’embauche de policiers temporaires, démarré un service de communication, raffiné nos activités de sensibilisation, augmenté la répression en matière de sécurité routière et modernisé notre identité visuelle. »



Notons de plus que les quotes-parts des 17 municipalités atteignent 43 037 570$ pour des revenus se chiffrant à 52 363 963$ en 2023, et les amendes ont permis d’amasser 5 192 044$. Le surplus de l’exercice atteint quant à lui 270 876$.