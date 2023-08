Bilan de la de session parlementaire de Stéphane Bergeron à Ottawa

Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a joint sa voix à celle du chef de sa formation, M. Yves-François Blanchet, pour dresser le bilan de la dernière session parlementaire à Ottawa. «Alors que le gouvernement libéral semble toujours plus affecté par l’usure du pouvoir, le Bloc Québécois, pour sa part, s’est montré responsable et en phase avec les attentes des Québécoises et Québécois», a déclaré d’emblée M. Bergeron.



«Il reste l’éléphant dans la pièce: une commission d’enquête publique et indépendante sur l’ingérence chinoise dans les institutions canadiennes et québécoises. Dans ce dossier, le Bloc Québécois a adopté la même attitude constructive qu’il a démontrée, entre autres, dans la lutte aux feux de forêt, ainsi que dans l’adoption des projets de loi C-11 et C-18 tant attendus par le milieu culturel québécois. Nous sommes restés connectés sur les préoccupations du Québec, par exemple, sur les cibles d’immigration fédérales faisant fi de la réalité québécoise et la nécessité de fermer le chemin Roxham. Au fil d’arrivée, le Bloc Québécois signe des avancées majeures pour le Québec pendant que le gouvernement Trudeau semble à bout de souffle et loin des Québécois», d’ajouter M. Blanchet.



Le Bloc Québécois est responsable!



«Notre formation politique n’a eu de cesse de toujours s’employer à défendre les intérêts des Québécoises et Québécois, et a d’ailleurs fait plusieurs gains, au nombre desquels il est opportun de mentionner les projets de loi C-282 protégeant la gestion de l’offre, C-290 protégeant les lanceurs d’alerte ou encore C-228 sur la protection des caisses de retraite», de souligner le député de Montarville.



«Le gouvernement libéral, de son côté, parvient à se maintenir au pouvoir grâce à la complicité du NPD, et ce, malgré le fait qu’il soit confronté à de nombreuses difficultés. C’est ainsi qu’il peut se lancer dans des projets aussi déraisonnables que celui visant à hausser de façon considérable les seuils d’immigration au Canada, et ce, sans se soucier de la capacité d’intégration du Québec. De tels projets, qui ne répondent qu’à des intérêts économiques, ne tiennent absolument pas compte de leur impact prévisiblement désastreux sur la situation du français au Québec et au Canada, alors même qu’Ottawa reconnaît que la langue de Molière est en net recul ‘‘d’un océan à l’autre’’, y compris au Québec!», a-t-il poursuivi.



«Et c’est sans compter que le ministère fédéral de l’Immigration est l’un des plus dysfonctionnels qui soient. On veut accroître considérablement le nombre de nouveaux arrivants… alors qu’on parvient à peine à traiter les demandes déjà soumises! Comment ce gouvernement peut-il songer à de tels projets, alors que les délais pour obtenir un simple visa de visiteur sont interminables? poser la question, c’est y répondre… Cela nous ramène à la question de la capacité d’intégration. Le Québec et le Canada ont toujours été des terres d’immigration et cela ne risque pas de changer en cette ère de pénurie de main d’œuvre. Il importe cependant de faire les choses correctement, afin de permettre une intégration réussie», d’ajouter M. Bergeron.



Un gouvernement libéral arrogant et fatigué



«Grâce au support indéfectible du NPD, les libéraux se plaisent à gouverner comme s’ils étaient majoritaires en imposant bâillons sur bâillons, pour un total de 30! Le message de l’électorat, en 2021, était pourtant clair: la population souhaitait voir les partis collaborer. Malheureusement, les libéraux ne témoignent pas davantage de considération pour la volonté populaire que pour la diversité des points de vue qui s’expriment à la Chambre des communes… Alors que nos concitoyennes et concitoyens, depuis la pandémie, sont peu à peu retournés dans leurs lieux de travail, la ‘‘coalition libéralo-démocrate’’ a notamment imposé aux autres partis, et ce sans la moindre discussion sérieuse, un Parlement virtuel permanent, ce qui illustre l’arrogance inégalée des libéraux, qui tranche singulièrement avec les règles et traditions parlementaires», constate le député de Montarville.



«Au moment où la saison estivale bat son plein, la députation du Bloc Québécois demeure active et se prépare fébrilement à une rentrée parlementaire des plus chargées. Trop de dossiers restent toujours sans réponse de la part du fédéral… Nous allons nous retrousser les manches pour que les travailleuses et travailleurs n’aient plus à composer avec un régime d’assurance-emploi désuet, et ce, dans un contexte économique des plus changeants. Alors que les contrecoups de l’inflation se font toujours ressentir, il importe plus que jamais de continuer à lutter contre la discrimination instaurée par le gouvernement libéral, qui a créé deux catégories d’aînés. Nous entendons faire en sorte de continuer à être à la hauteur des attentes de la population du Québec, qui sait qu’elle peut compter sur les 32 députés du Bloc Québécois pour défendre ses intérêts à Ottawa!», de conclure Stéphane Bergeron.