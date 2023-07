Investissement de 40 millions $ à Varennes pour traiter le polystyrène

Une nouvelle entreprise investira 40 millions de dollars à Varennes pour y construire une usine de recyclage du polystyrène. Polystyvert construira en effet à Varennes, sur le Chemin de la Baronnie, sa première usine commerciale à pleine échelle de production de polystyrène recyclé dans le Grand Montréal. Une trentaine d’emplois devraient y être créés.

Représentant un investissement de 40 millions de dollars, cette usine permettra de recycler, chaque année 9 000 tonnes de déchets de polystyrène post-consommateur et post-industriel avec un haut degré de contamination, soit l’équivalent de 15 % du polystyrène enfoui chaque année au Québec. Il s’agira de la première usine commerciale Polystyvert de recyclage de polystyrène dans le Grand Montréal.

Réutilisation

La résine recyclée pourra par la suite être utilisée pour fabriquer des produits destinés aux mêmes applications que la résine vierge. Aligné avec les objectifs économiques et environnementaux du Québec et plus largement du Canada, ce projet structurant bénéficie du soutien des deux paliers du gouvernement.

Cette usine est la première de plusieurs qui pourront être construites à travers le monde en répliquant ce qui sera fait dans à Varennes, multipliant ainsi les retombées économiques et environnementales du projet.

Selon la présidente de Polystyvert, Nathalie Morin, « l’usine pleine échelle que nous annonçons aujourd’hui est le début de la commercialisation mondiale de notre technologie. Plusieurs acteurs majeurs de l’industrie ont un intérêt important pour l’achat d’une licence. Cela nous permettra de répliquer cette usine et de faire croître rapidement l’entreprise »