Un partenariat novateur pour plus de logements abordables à Varennes

C’est grâce à un partenariat novateur qu’a pu voir le jour un projet de construction de 34 logements abordables destinés à des personnes seules ou à des couples âgés de 60 ans et plus, ainsi qu’à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et bénéficiant de soutien communautaire.



Dans le but d’accélérer la création de 1 750 logements abordables à travers la province, un partenariat a été effectué entre le gouvernement du Québec et Desjardins afin de créer l’Initiative Logement abordable Desjardins, qui rassemble les organismes à but non lucratif (OBNL), les coopératives d’habitation ainsi que les acteurs municipaux.



Ce projet est estimé à 13 M$ et comprend un investissement gouvernemental de 6 M$, la contribution de 3,6 M$ de la Ville de Varennes, qui inclut le don du terrain, ainsi qu’un prêt hypothécaire de 3 M$ consenti par Desjardins. Le nouvel immeuble sera érigé à la place de l’ancien centre communautaire situé au 2016 boulevard René-Gaultier, qui sera démoli en raison de sa désuétude. Le nouvel édifice de quatre étages comprendra 34 logements d’une chambre, accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Les résidents devraient emménager à l’été 2025 et pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la Société d’habitation du Québec (SHQ), si elles y sont admissibles, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Varennes.



« Je suis vraiment fière des résultats de notre plan en matière d’habitation sociale et abordable; la population commence à profiter des retombées très concrètes de nos actions. Nous sommes passés des engagements aux réalisations, ça fait la différence pour bien des gens et c’est vraiment stimulant », a déclaré lors de l’annonce Mélanie Sanche, directrice générale de l’ORH de Marguerite-d’Youville, qui assurera la gestion et le maintien de l’immeuble.



La directrice générale a toutefois rappelé que les besoins demeurent grands dans la région, car même si le revenu par citoyen est élevé, il y a beaucoup de faibles revenus. Elle a souligné qu’il y a près de 50 demandeurs en attente d’un logement à loyer modique pour Sainte-Julie et Varennes seulement. De plus, elle a ajouté que cette liste n’est pas représentative des besoins réels, car plusieurs ménages ne font pas de demande de logement sachant qu’il n’y pas de logement disponible sur le territoire.



Mme Sanche a également fait valoir que plusieurs clientèles ont besoin de ce genre de service sur le territoire, dont les jeunes en difficulté, les femmes victimes de violence conjugale, les personnes ayant un trouble ou un problème de santé mentale, les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, etc.