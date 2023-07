La Ville de Sainte-Julie plante 600 arbres au parc Desrochers

Une plantation de 600 arbres a été réalisée récemment au parc Desrochers en compagnie du maire de Sainte-Julie, d’élèves du comité d’engagement communautaire de l’école secondaire du Grand-Coteau, des employés d’Armoires Cordeau, d’arboriculteurs d’Arbre-Évolution, des membres de l’organisme Terre sans frontières et de représentants du programme Horizon Nature de la MRC de Marguerite-D’Youville.

Lors de ces journées, 15 espèces de feuillus et de conifères ont été plantées afin d’améliorer la canopée de ce secteur. Cette plantation a été possible grâce au financement de la Ville de SainteJulie et de la MRC de Marguerite-D’Youville.

« Les municipalités sont des acteurs de premier plan dans la lutte aux changements climatiques et chaque geste fait une différence pour la planète, sur la qualité de vie de notre ville et sur la santé des citoyens. La Ville de Sainte-Julie s’engage depuis plusieurs années dans la protection de l’environnement et la valorisation des arbres, que ce soit dans son plan vert ou sa politique de l’arbre. Je tiens à remercier les élèves de l’école secondaire du Grand-Coteau et les employés d’Armoires Cordeau qui ont p