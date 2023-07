Un jeune dessinateur numérique expose à la bibliothèque de Varennes

La Bibliothèque de Varennes présente l’exposition La construction d’un imaginaire de l’artiste Guillaume Tremblay.

Jeune varennois de 19 ans, Guillaume Tremblay est un talentueux dessinateur numérique qui trouve son inspiration dans les livrets de bandes dessinées américaines de type « comics », les films noirs et l’univers d’Alan Moore, un écrivain-scénariste britannique de bandes dessinées. Étudiant au programme d’arts visuels du Collège Édouard-Montpetit, il a remporté le concours d’illustration sur le thème de la (dé)connexion lors du Printemps de la culture, un événement annuel organisé par le comité multidisciplinaire des enseignants des programmes des Sciences humaines et d’Arts, lettres et communication.

Cette première exposition, qui s’inscrit dans la Série jeunes créateurs émergents de la Bibliothèque de Varennes, vise à mettre en valeur le travail original de jeunes artistes locaux dans le domaine des arts visuels. Ce projet a été rendu possible grâce aux services d’impression du tout nouveau MédiaLab ainsi qu’au parrainage du jeune artiste par Jeffrey Déragon, bibliothécaire et Pascale Champagne, responsable de la médiation culturelle des expositions et des collections.



L’exposition met en lumière la démarche créative de Guillaume Tremblay, axée sur la conception de personnages dans l’esprit du neuvième art. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir des êtres chimériques à l’échelle humaine aux côtés d’illustrations qui présentent des scènes d’action et des personnages vivants.



Dans le cadre des Journées de la culture, l’artiste exécutera une prestation de dessin numérique en direct du MédiaLab de la Bibliothèque de Varennes. L’événement aura lieu le samedi 30 septembre, de 13 h 30 à 15 h.



L’exposition La construction d’un imaginaire par Guillaume Tremblay sera présentée jusqu’au 1er octobre dans la salle Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie à la Bibliothèque de Varennes.