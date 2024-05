Inauguration du nouveau CPE de 83 places à Varennes

Le 29 avril avait lieu l’inauguration officielle du tout nouveau Centre de la petite enfance (CPE) Matin Soleil, situé au 1625, boulevard Lionel-Boulet à Varennes.



Cette nouvelle installation comprend 83 places, dont 15 sont réservées pour des enfants de moins de 18 mois. Elle offre aussi des places en priorité à des enfants ayant des besoins particuliers, c’est-à-dire qui peuvent connaître de multiples problèmes de santé et/ou déficiences qui influent sur leurs activités et leur fonctionnement quotidiens.



La députée de Verchères, ministre de la Famille et responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, a pris part à l’événement, tout comme le maire de Varennes, Martin Damphousse. Mme Roy a rappelé qu’il y a un an, son bureau a changé d’étage afin de laisser la place, au rez-de-chaussée, à ce nouveau CPE.



« Je suis extrêmement heureuse, quelques mois plus tard, de me retrouver aux côtés des personnes qui ont mis ce projet sur pied. Les enfants sont déjà bien installés », a-t-elle déclaré à cette occasion avant d’ajouter : « Je ne serai jamais bien loin! ».