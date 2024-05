Dossier des cerfs : nouvelle plainte déposée à la Commission municipale du Québec

Huit signataires ont déposé une plainte à la Commission municipale du Québec contre la mairesse de Longueuil Catherine Fournier et le leader de la majorité Jonathan Tabarah dans laquelle ils dénoncent, entre autres, leur manque d’écoute dans le dossier de l’abattage des cerfs du parc Michel-Chartrand.



Dans une lettre de six pages envoyées aux commissaires, les signataires – Sophie Royer, Jean Lapierre, René Grignon, Sylvie Lacaille et Veronica Espinosa, de Longueuil, Dominique Lévesque, de Sainte-Sophie, Natalie Moseley, d’Otterburn Park, et Patricia Tulasne, de Montréal – soulignent ce qu’ils qualifient d’absence de dialogue entre leur groupe et le cabinet de la mairesse.



On qualifie également d’«exécrable» une rencontre avec l’un des signataires et la mairesse le 14 avril.



Plus loin, les signataires font état du salaire de M. Tabarah, en fournissant des hyperliens vers des articles sur le sujet. On mentionne aussi les nombreux postes qu’il occupe.



Dans un document joint en annexe, on indique : « Nous déplorons FORTEMENT toute menace et intimidation. Notre groupe «contre l’abattage des cerfs» est fortement opposé à cela et jamais nous n’allons tolérer cela dans notre groupe la personne serait dénoncée en une minute à nos policiers de Longueuil.»



On ajoute : «Dans le cas de madame Fournier, il y a beaucoup de menaces, mais pas beaucoup

d’arrestations. En fait, aucune arrestation pour menaces ou menaces de mort depuis son élection, il y a plus de deux ans.»



Les signataires poursuivent : «On associe souvent «menaces et dossier des cerfs» dans les médias et on insiste beaucoup là-dessus dans les entrevues des élus. Cela a pour effet, voulu ou non, d’attirer beaucoup de sympathie envers madame Fournier.[…] Et inversement, cela discrédite ceux qui sont contre l’abattage.»



«Étant donné que l’abattage est prévu en octobre, l’importance de traiter cette plainte rapidement est capitale», de conclure les signataires.



Pas de commentaire

Comme dans le cas de la plainte déposée récemment par René Grignon à l’endroit du président du conseil Alvaro Cueto, la Commission municipale du Québec, par souci de confidentialité, ne confirme ni n’infirme l’existence d’une divulgation ou d’une enquête concernant un élu, une municipalité ou un organisme.



Du côté de la Ville de Longueuil, le cabinet de la mairesse n’a pas émis de commentaire.