Prix Frédéric-Back: le Comité vert de l’école De Mortagne récompensé

Engagé en matière de protection de l’environnement depuis 20 ans, le Comité vert de l’école secondaire De Mortagne s’est vu décerner le tout nouveau prix Frédéric-Back par le conseil municipal de Boucherville.

Du nom du cinéaste et environnementaliste, ce prix, de l’Ordre du mérite, souligne l’engagement environnemental exceptionnel de l’organisation.

Depuis deux décennies, plus de 600 élèves se sont impliqués pour la protection de la planète.

Lors de la soirée de remise du prix, le 13 mai à l’hôtel de ville de Boucherville, la conseillère responsable de l’Ordre du mérite, Jacqueline Boubane, a rappelé «deux batailles menées par le Comité vert qui ont exigé beaucoup de persévérance », soit la mise sur pied du recyclage dans l’école et le bannissement de la vaisselle de plastique à usage unique dans la cafétéria pour y introduire en 2019 la vaisselle et les ustensiles lavables.

«L’histoire récente du comité est plus palpitante », a-t-elle mentionné. Le comité a créé un portager et les membres ont commencé à entretenir les plates-bandes autour de l’école. Les légumes produits par le jardin sont cuisinés à la cafétéria pour les élèves. Le comité a aussi planté plusieurs vivaces dont les asclépiades pour attirer les monarques et les pollinisateurs.

Olivier Bergeron et Chad Cloutier, deux anciens membres présents à la cérémonie, ont confié à La Relève avoir surtout pris conscience de l’importance de protéger l’environnement et de ses enjeux lors de leur implication au sein du Comité vert, et leur fierté d’avoir aussi réussi, avec leurs collègues, à faire installer un lavabo à la cafétéria pour rincer les contenants destinés au recyclage.

En entrevue, l’enseignante Isabelle Savaria, coresponsable du Comité vert, a précisé que plusieurs autres actions ont été mises sur pied. «On travaille également pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). On favorise, par exemple, le covoiturage et le transport actif pour venir à l’école. Et lorsqu’il y a un voyage avec l’école en autobus, on compense les émissions de carbone en versant de l’argent à un organisme qui plante des arbres.

Mme Savaria a également fait savoir que le comité s’est lancé l’an dernier dans le compostage et a doté l’école d’une machine pour la consigne des canettes.

Elle a aussi rappelé que des élèves du comité étaient parmi les 500 000 participants à la grande marche pour le climat organisée en 2019 à Montréal, et en présence de Greta Thunberg.

C’est durant cette période que le mouvement La planète s’invite à l’école a pris racine et que De Mortagne a signé le Pacte de l’école québécoise.

Depuis, le Comité vert est accompagné par l’organisme LAB22, un laboratoire d’innovations sociales et environnementales. Une politique en environnement pour rendre les actions plus concrètes a été adoptée. Celle-ci sera d’ailleurs révisée l’an prochain pour y inclure de nouveaux projets.

Rémi Billette a fait partie du Comité vert. «J’ai toujours été intéressé par ce domaine. Ça été un engagement enrichissant et déterminant pour moi. J’ai appris le côté administratif en travaillant à l’élaboration de la politique environnementale et sur d’autres beaux projets, comme le jardin. Je suis d’ailleurs heureux de savoir qu’il sera agrandi cette année», a commenté l’étudiant au Cégep en environnement et enjeux planétaires et, en septembre prochain, en environnement à l’Université de Sherbrooke.

Frédéric Back

Mentionnons que le choix du nom du concours est une suggestion faite au maire Martel par le journaliste retraité de La Relève Daniel Hart. Frédéric Back est né en Allemagne et a fait sa vie au Québec. Environnementaliste engagé, il laisse derrière lui un legs inestimable, tant d’un point de vue cinématographique que dans son combat pour la planète. Deux fois récompensé aux Oscars pour ses films d’animation Crac ! et L’homme qui plantait des arbres, ce génie de l’illustration a mis son art au service de l’environnement.