Prix Serge-Mallette : Boucherville souligne l’implication citoyenne de Suzanne Gibeau Carignan

Suzanne Gibeau Carignan a reçu la semaine dernière le prix Serge-Mallette dans le cadre du programme de l’Ordre du mérite de Boucherville. Ce prix vise à souligner son implication au sein de la participation citoyenne et sa contribution à la sauvegarde du patrimoine bouchervillois.

« Mme Gibeau Carignan s’est toujours impliquée au sein de la collectivité bouchervilloise. Elle est une enseignante d’histoire qui raconte l’histoire de Boucherville », a illustré entre autres le conseiller municipal François Desmarais lors de la remise du prix qui s’est faite, cependant, en l’absence de celle-ci, à l’extérieur du Québec pour l’hiver. La récipiendaire était représentée par ses trois enfants.

Mme Gibeau Carignan a été active notamment au sein de la Commission de toponymie de Boucherville durant une trentaine d’années, soit de 1992 à 2021. Elle a chapeauté plusieurs dossiers et ouvrages, dont « Ma ville raconte… son histoire : toponymie de Boucherville », qui consiste en une révision et une mise à jour des 460 toponymes de la Ville.

C’est même elle qui a trouvé le nom de la rue où habite sa fille Julie, a mentionné fièrement celle-ci.

Mme Gibeau Carignan a été membre de la Société d’histoire des Îles-Percées de Boucherville (SHIP) de 1991 à 2003, puis présidente de celle-ci de 2004 à 2018. Elle a aussi été responsable des visites guidées du Vieux-Boucherville. Elle a fait de nombreuses présentations historiques de Boucherville dans les écoles primaires, et transmis l’amour pour l’histoire à ses deux petits-fils qui sont maintenant enseignants en histoire.

Elle est l’auteure de la brochure « Pierre Boucher 1622-1717, Fondateur et seigneur de Boucherville ». Elle a été responsable du comité historique des fêtes du 350e anniversaire de Boucherville, et a également participé à l’écriture du livre « Boucherville au fil du temps 1667-2017 ».

Mme Gibeau Carignan est également récipiendaire d’un prix Louis-Lacoste et d’un Coup de chapeau en 2017 et 2018 ainsi que de la Médaille du député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères en 2023.

« Elle est un exemple significatif de la participation citoyenne dont nous pouvons tous nous inspirer », a conclu M. Desmarais

« Sa passion à faire connaître l’histoire de notre municipalité a contribué à notre sentiment d’appartenance et à notre fierté collective », a pour sa part mentionné le maire Jean Martel.