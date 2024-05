Décès de l’ancienne conseillère municipale Louise Cardinal

La Ville de Boucherville a rendu hommage à l’ancienne conseillère municipale Louise Cardinal, décédée le 28 mars dernier à l’âge de 73 ans.



Mme Cardinal a représenté le quartier 7 dans l’équipe de l’ancien maire Hugues Aubertin, pendant 8 années.



Une communicatrice bienveillante

Infirmière de formation, Louise Cardinal était une femme d’affaires reconnue et respectée, lit-on dans un communiqué de presse.

« Son implication dans sa communauté l’amena à devenir conseillère municipale à la Ville de Boucherville durant 2 mandats, soit de 1986 à 1994. Elle assuma diverses responsabilités confiées par le maire, telles : conseillère déléguée à la Commission d’échanges et coopération; nomination dans le dossier d’aménagement des parcs et des rives du fleuve; représentante de la Ville de Boucherville à la MRC de Lajemmerais; et maire suppléante à plusieurs reprises. »



« Au nom des membres du conseil municipal et en mon nom, je tiens à offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Mme Louise Cardinal. Nous nous souviendrons assurément de son apport à l’histoire de notre Ville », de mentionner Jean Martel, maire de Boucherville.