Rage du raton laveur: des zones de surveillance rehaussée

Le risque d’une introduction de la rage du raton laveur au Québec est jugé élevé par le ministère de l’environnement du Québec, car en mars 2024, des cas de ratons laveurs infectés ont été confirmés près de la frontière.



Face à cette situation, le gouvernement du Québec a lancé récemment un appel à la vigilance des citoyens dans les secteurs à plus haut risque dans les régions de l’Estrie et de la Montérégie, notamment à Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand, qui ceinturent le mont Saint-Bruno.



Le ministère de l’Environnement du Québec a donc invité la population des municipalités de la zones de surveillance rehaussée à signaler les ratons laveurs, les mouffettes et les renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou paralysés.



On a rappelé du même souffle que la rage est une maladie mortelle, tant pour l’humain que pour les animaux sauvages et domestiques. Du côté du parc national du Mont-Saint-Bruno, le porte-parole à la Sépaq, Simon Boivin, a mentionné qu’il est fortement conseillé de ne pas s’approcher de la faune du parc et de ne pas la nourrir.



La collaboration des citoyens est essentielle, car parmi tous les spécimens analysés, c’est chez les animaux signalés par la population que les chances de trouver un animal atteint de la rage sont les plus grandes.



Pour signaler la présence de ces animaux, composez le 1 877 346-6763,