Déversement d’eaux usées industrielles : Celanese s’entend avec Longueuil

Celanese Canada ULC de Boucherville et Pâtisserie Jessica de Longueuil devront débourser respectivement un peu plus de 25 000 $ et 5600 $ afin de compenser le surcoût de traitement de leurs eaux usées par les ouvrages d’assainissement municipaux de Longueuil.



Un règlement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), entré en vigueur le 1er janvier 2012 et dont l’application a majoritairement été délégué aux municipalités, édicte les normes de rejets à l’égout à respecter sur l’ensemble du territoire de la communauté. Cependant, pour cinq contaminants, il est possible de dépasser ces normes dans la mesure où ces dépassements sont encadrés par une entente.



Depuis 2012, Longueuil a conclu 11 ententes de dérogation avec des entreprises desservies par le Centre d’épuration Rive-Sud (CERS). Ces ententes font l’objet d’un suivi serré et une compensation est exigée en fonction de la charge reçue et traitée au CERS.



La Ville a transmis un avis à la compagnie Celanese Canada ULC et à Pâtisserie Jessica inc. afin de les informer que l’entente actuelle concernant le déversement des eaux usées industrielles ne sera pas renouvelée à la date de son échéance le 3 avril 2024.



Les rejets de ces deux compagnies n’ont pas d’impact supplémentaire sur les charges entrantes au CERS car elles y sont déjà présentes.



D’une durée de cinq ans, les ententes proposées prévoient une compensation en fonction de la charge réellement déversée au réseau d’égouts suivant un tarif établi.



Le montant devant être versé par Celanese Canada ULC est estimé à 5545 $ alors que celui versé par Pâtisserie Jessica est de 1128 $.