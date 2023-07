Assemblée publique à Sainte-Julie: une demande au MTQ afin de réduire la vitesse à 70 km/h sur la route 229

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 4 juillet dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusée sur sa page Facebook.

• Le conseil a demandé au ministère des Transports (MTQ) de réduire la vitesse permise de 90 km/h à 70 km/h sur un tronçon de la route 229 (montée des 42) afin d’uniformiser cette vitesse permise sur toute la portion située entre l’autoroute 20 et le chemin du Fer-à-Cheval. Il a également réclamé que le MTQ participe financièrement à l’élaboration des plans et devis de construction pour l’ajout d’un feu de circulation à l’intersection du rang de la Vallée.

• La Ville a autorisé le maire et la greffière à signer, pour et au nom de Sainte-Julie, l’entente avec le Centre aquatique Beloeil ». Rappelons à ce sujet que d’importants travaux sont en cours à la piscine municipale et, afin de maintenir l’offre aux amateurs de natation, le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) a établi une entente auprès de la Ville de Beloeil qui fait en sorte que, dès maintenant, les citoyens de Sainte-Julie et de Saint-Amable pourront participer aux bains libres offerts au Centre aquatique de Beloeil. Cette entente sera en vigueur jusqu’à la fin de la seconde phase de travaux, soit au courant de l’automne 2024.

• Les élus ont octroyé une aide financière de 20 695,50 $, toutes taxes comprises, à la Villa de l’Amitié, un organisme sans but lucratif d’habitation pour les personnes aînées de Sainte-Julie, pour la réalisation d’esquisses préliminaires d’architecture liées à la planification d’un projet d’agrandissement.

• Le conseil a adjugé le contrat concernant des travaux de réfection du rang de la Vallée ainsi que la construction de réseaux d’aqueduc à l’entreprise Excavation Civilpro pour 1 399 025 $, incluant la réserve pour imprévu.

• La Municipalité a accepté de verser une aide financière de 19 000 $ à la corporation Journée de la famille Sainte-Julie afin de couvrir une partie des dépenses relatives à l’organisation de la 27e édition de la Journée de la famille, prévue le 9 septembre prochain.

• Les élus ont accepté de rembourser 9 000 $ à l’école de karaté Sankudo, correspondant à 50 % du coût annuel de location du local situé au pavillon Thérèse-Savard-Côté pour les années 2019, 2020 et 2021.

• Le conseil a autorisé le directeur du Service de l’urbanisme à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente à intervenir avec Arbre-Évolution Coopérative de solidarité ainsi que tout autre document dans le cadre du projet de plantation d’arbres au parc Desrochers.

• Les élus ont accepté la demande de Rogers Communications pour l’implantation d’une tour de télécommunications de 200 pieds près de la portion du rang de l’Église située du côté sud de l’autoroute 20, conditionnellement à ce que la tour soit de type monopole et qu’elle soit galvanisée afin de mieux se confondre à l’environnement.

• Le conseil a nommé le conseiller Eric Faucher à titre de maire suppléant pour les mois d’août, septembre et octobre prochains.