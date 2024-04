Jour de la Terre à Sainte-Julie: la population conviée à un « bioblitz »

Le Jour de la Terre approche et, lors de l’assemblée publique du 9 avril, le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a invité ses citoyens à embarquer dans le mouvement et à opter pour le transport en commun, le vélo ou la marche durant tout le mois d’avril. De plus, il a convié la population à participer au Défi nature urbaine, une activité portant sur la biodiversité au parc des Étangs-Antoine-Charlebois, le 27 avril.



Ce grand parc situé à l’extrémité nord de Sainte-Julie abrite plusieurs espèces, dont 110 sortes de végétaux, 66 d’oiseaux, 14 de mammifères et 6 d’amphibiens et de reptiles. Parmi celles-ci, 5 espèces sont en situation précaire et 26 sont dites d’intérêt. On y retrouve entre autres, la loutre de rivière, la grande aigrette et la gallinule poule d’eau.

Ce vaste espace vert situé sur la rue Auger, à la limite de Saint-Amable, est souvent méconnu du public et c’est pourquoi le maire a invité les Julievillois à participer au Défi nature urbaine, initié par la Fédération canadienne de la faune, le samedi 27 avril de 9 h à 14 h.



À l’aide de l’application iNaturalist, les participants pourront prendre part à ce grand « bioblitz », c’est-à-dire à un inventaire intensif de la flore et de la faune dans une zone précise durant une courte période. Ils seront appelés à photographier et à compiler l’ensemble des espèces de la faune et de la flore qu’ils auront rencontré lors de leur balade. Ce « bioblitz » permettra donc de contribuer activement et de façon ludique à la création du portrait de la biodiversité du parc.



Lors de cette activité gratuite, les participants pourront également échanger avec les conseillères en environnement du Service de l’urbanisme de la Ville. Il est à noter que les chiens sont interdits en tout temps au parc des Étangs-Antoine-Charlebois et que le port de bottes de pluie ou de chaussures imperméables est recommandé puisque le sol pourrait être humide ce jour-là.