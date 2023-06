Vif succès pour le souper spaghetti du Bloc Québécois de Montarville

Le souper spaghetti de l’Association du Bloc Québécois de Montarville a fait salle comble, le 2 juin dernier, à la Maison scoute Le Castor dévoué, de Saint-Basile-le-Grand. Près d’une centaine de personnes ont en effet répondu à l’invitation du Bloc Québécois de Montarville et du député de la circonscription, M. Stéphane Bergeron, pour cet indémodable événement, au nombre desquelles on retrouvait notamment la présidente du Forum Jeunesse du Bloc Québécois, Mme Rose Lessard, et le président régional de cette instance, M. Félix Trudeau—St-Cerny, ainsi que la présidente du Bloc Québécois de Beloeil-Chambly, la circonscription représentée par M. Yves-François Blanchet, Mme Josée Duplessis.



«Si vous n’y étiez pas, les convives vous diront que vous avez manqué quelque chose! Il n’y avait pourtant là rien de bien extraordinaire; des pâtes, de la sauce, de la salade et un gâteau… Tout était bien sûr excellent, mais je dirais que l’ingrédient principal du succès de cet événement se trouvait ailleurs… Il y avait, dans cette salle, de la bonne humeur, de l’énergie, de l’espoir. Peut-être était-ce le fait de la présence, nombreuse, de jeunes. Les jeunes comprennent bien que l’indépendance permettrait notamment de porter la voix originale du Québec au niveau des grands forums internationaux, où se prennent désormais nombre de décisions qui affectent notre vie quotidienne et où, pour l’heure, c’est cette pétromonarchie qu’est le Canada qui parle en notre nom… J’ai maintes fois déclaré que je suis heureux de voir les jeunes (re)prendre leur place au sein de notre parti et du mouvement souverainiste, mais je vous assure que, ce soir-là, ils ont littéralement pris les choses en main pour faire de cet événement une réussite; c’était beau à voir!», de s’exclamer M. Bergeron.



«Pour plusieurs des membres et sympathisants présents, c’était le premier événement du Bloc Québécois auquel ils prenaient part, et ce, indépendamment de leur âge. Plusieurs ont d’ailleurs dit qu’ils comptaient récidiver! Cela nous encourage à continuer d’organiser de tels événements, qui sont non seulement uniques en leur genre, mais qui constituent autant de précieuses occasions de rencontres, notamment entre quelques générations de souverainistes. D’ailleurs, jeunes et moins jeunes se sont retrouvés sur une piste de danse improvisée pour se déhancher sur des airs de musique québécoise et faire ainsi ‘‘descendre le repas’’. Comment ne pas vouloir, nous aussi, récidiver!», d’ajouter le vice-président de l’Association du Bloc Québécois de Montarville, M. Adam Wrzesien.



«Cet événement fut l’occasion de renouer avec une tradition, celle du souper spaghetti, que j’affectionne particulièrement, puisqu’elle a marqué une bonne partie de ma carrière politique. De la même façon, nous comptons vous convier sous peu à un autre événement ayant des airs de tradition, et ce, non seulement pour moi, mais pour les Québécoises et Québécois en général. Voilà; j’en ai déjà trop dit… pour le moment!», de conclure, le député de la circonscription fédérale de Montarville, M. Stéphane Bergeron.