Le Bloc québécois réclame d’Ottawa qu’il ajuste ses cibles d’immigration

Alors que la motion présentée par le Bloc Québécois portant sur la nécessité d’ajuster les seuils d’immigration à la capacité d’intégration a été adoptée, le 1er novembre dernier, avec l’appui des députés et ministres libéraux, le gouvernement fédéral s’entête à mettre de l’avant des cibles qui n’en tiennent absolument pas compte. C’est dans ce contexte que le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, est revenu à la charge lors de la période de questions, le 6 novembre dernier, afin de réclamer d’Ottawa qu’il ajuste ses cibles d’immigration.



«Parlant de cibles d’immigration, je vous cite un document: ‘‘À partir de 2026, fixer la cible d’immigration annuelle à quelque 500 000 immigrants si la population atteint comme prévu les 40 millions’’… Vous pensez que je cite le plan des libéraux rendu public, il y a quelques jours, mais non! C’est l’Initiative du Siècle de McKinsey qui dit cela. Le plafonnement des chiffres annoncés pour 2026, c’est littéralement le plan de McKinsey depuis le début! Quand le fédéral va-t-il ajuster les cibles à la capacité d’accueil au lieu de suivre aveuglément les conseils de McKinsey, une entreprise privée qui gère littéralement l’immigration au Canada?», de s’indigner M. Bergeron.



«Non seulement Ottawa suit McKinsey, mais il suit aveuglément. Les gens de McKinsey ont confirmé eux-mêmes que leur cible d’immigration ne tenait pas compte de la capacité d’accueil. Je cite l’ex-PDG, Dominic Barton, en comité l’an dernier: ‘‘L’accent portait uniquement sur l’économie. On ne pensait pas au contexte social. On pensait à la productivité’’. Plafonner les cibles d’immigration à 500 000, c’est appliquer sans réfléchir des conseils qui ignorent la capacité d’accueil. Or, le gouvernement a promis de respecter cette capacité d’accueil. Va-t-il revoir ses cibles?», a insisté le député de Montarville.



«La seule différence entre Ottawa et McKinsey, c’est qu’Ottawa va plus vite! McKinsey prévoyait que la population atteindrait les 40 millions en 2026. On l’a atteint en juin dernier. Selon Statistique Canada, si la tendance de 2022 à 2023 se maintient, la population doublera en 25 ans. Elle dépassera les 80 millions d’habitants dès 2048. C’est sans égard pour notre capacité d’accueil en logement, en santé, en éducation, en francisation et j’en passe. Quand ce gouvernement va-t-il enfin comprendre qu’une immigration réussie passe par le respect de la capacité d’accueil?», de conclure Stéphane Bergeron.