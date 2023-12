Succès du brunch du temps des Fêtes du Bloc Québécois de Montarville

C’est le 2 décembre dernier qu’avait lieu, au Centre communautaire de Saint-Bruno-de-Montarville, la deuxième édition du Brunch du temps des Fêtes du Bloc Québécois de Montarville. Le député de la circonscription, M. Stéphane Bergeron, n’était pas peu fier d’accueillir, pour l’occasion, son collègue à l’Assemblée nationale du Québec, M. Pascal Paradis, qui, deux mois plus tôt, avait causé la surprise en ravissant, sous les couleurs du Parti Québécois, la circonscription de Jean-Talon pour la toute première fois. Pour une 2e année consécutive, l’événement a fait salle comble, puisque près d’une centaine de personnes avaient déboursé la somme requise pour pouvoir y prendre part.



C’est avec beaucoup d’entrain et une certaine humilité que M. Pascal Paradis s’est adressé aux gens rassemblés à cette occasion. «Être élu sous la bannière du Parti Québécois est un grand honneur, surtout que je suis le premier à l’être dans la circonscription de Jean-Talon. Je veux poursuivre l’œuvre des géants de ce parti et porter mes convictions souverainistes auprès de l’ensemble des Québécoises et Québécois; je veux poursuivre, en fait, ce que j’appelle la “Jean-Talonisation” du Québec! Je sens, en effet, qu’il y a quelque chose qui se passe, qu’il y a un vent de changement et un nouvel enthousiasme envers la noble cause qui nous anime, ce que j’ai notamment senti dans nos échanges aujourd’hui. Bien sûr, rien n’est gagné d’avance et il faudra travailler, mais on sent la population québécoise extrêmement réceptive au message véhiculé par le Bloc Québécois, par le Parti Québécois et son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, un homme convaincu et convaincant», de déclarer M. Paradis.



«Cette deuxième édition de notre brunch du temps des Fêtes fut couronnée succès, et ce, en grande partie grâce à l’exceptionnel travail de notre équipe de bénévoles. L’année dernière, nous avons établi un calendrier d’activités, qui, nous l’espérons, deviendront des traditions du Bloc Québécois de Montarville. Vu l’enthousiasme croissant suscité par notre brunch, je suis déjà en mesure de vous annoncer que ce sera de nouveau un rendez-vous en 2024; restez à l’affût pour les détails!», d’ajouter la présidente du Bloc Québécois de Montarville, Mme Cynthia Therrien.



«Alors que nous sommes à l’aube de cette période de réjouissances entourant les Fêtes, je remercie chaleureusement les personnes présentes d’avoir accepté notre invitation. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement celui qui est devenu du jour au lendemain la coqueluche, la ‘‘rock star’’ du mouvement indépendantiste, M. Pascal Paradis; je veux certes le remercier d’avoir fait le déplacement dans Montarville durant cette période fort occupée de l’année, mais également et surtout d’avoir, peut-être bien malgré lui, contribué à faire jaillir cette étincelle d’espoir permettant d’ouvrir à nouveau l’horizon des possibles… Alors que la magie des Fêtes commence à faire sentir son effet, tous les rêves semblent à nouveau permis et M. Paradis a su nourrir celui visant à faire du Québec un pays!», de conclure Stéphane Bergeron.