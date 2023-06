Un été riche en activités à Varennes

La Ville de Varennes a préparé une programmation estivale divertissante pour le plus grand bonheur des citoyens. Voici quelques-unes des activités à ne pas manquer :



Fête nationale du Québec

La population est invitée à célébrer la fête nationale du Québec au parc de la Commune le samedi 24 juin, dès 19 h 30. Pour cette occasion spéciale, le collectif QUÉBEC À L’UNISSON, composé de Jonas Tomalty, Kim Richardson, Yvan Pedneault et Marie-Pierre Leduc, fera vibrer la scène grâce à leurs voix exceptionnelles qui interpréteront des classiques québécois.



Spectacles et théâtre en plein air

Chaque semaine en juillet, la scène permanente du parc de la Commune accueillera une variété d’artistes. Dumas, Comment Debord, Les Requins et Mélissa Ouimet se produiront lors des Veillées du Jeudi prennent l’air. Pour deux après-midis dans le cadre des Dimanche, c’est classique!, Wooden Shapes et Cordâme envouteront l’espace d’une douce ambiance en interprétant des orchestrations avec des instruments à cordes. S’ajoutera à la beauté du parc une représentation spéciale de La ballade de Robin des Bois qui plaira aux jeunes et aux familles, en soirée, le mercredi 19 juillet.



Animation dans les parcs pour toute la famille

Fidèles à la tradition, les fêtes de quartier animeront quatre parcs distincts les mardis de juillet. De nombreuses activités gratuites seront proposées aux enfants, telles que des structures gonflables, du maquillage professionnel et des bricolages en présence de Bourrasque et Bizou.



Les soirées des vendredis 16 juin et 21 juillet au Polydôme offriront des moments mémorables de patinage avec de la musique dansante. Les vendredis 7 juillet et 4 août, les films d’animation Vaillante et Les méchants seront diffusés sous les magnifiques arches du Polydôme au coucher du soleil. La dernière projection, Avalonia : un monde étrange, aura lieu le samedi 19 août à la scène permanente du parc de la Commune, à la veille du grand événement Varennes en fête. En effet, le 20 août de 11 h à 17 h, une journée festive au pied du fleuve sur le thème des pirates sera agrémentée de jeux gonflables, de surprises et de friandises pour célébrer l’anniversaire de Bourrasque.



Le 15 septembre, le méga Bingo du Maire animé par Martin Damphousse reviendra au Polydôme. L’événement rassembleur intergénérationnel réservera plus de 1 000 $ en prix à gagner.



Plaisirs de la lecture

Tout au long de l’été, les jeunes Varennois sont invités à rejoindre le Club de lecture TD à la Bibliothèque. À travers des histoires captivantes, ils pourront collectionner des écussons et des récompenses tout en développant un intérêt pour la littérature.



Pour tous les détails, consultez le calendrier des activités : https://ville.varennes.qc.ca/calendrier