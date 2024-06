Retour en force du marché public à Varennes

Ce ne sont pas les activités qui vont manquer pour le retour du marché public de Varennes après une année d’absence. Celui-ci se tiendra tous les mercredis du 3 juillet au 18 septembre, de 15 h 30 à 19 h au Polydôme et, pour sa grande ouverture, les 500 premières familles varennoises recevront des plants d’annuelles, de vivaces ou de fines herbes.



« C’est beaucoup de travail, mais je suis très fière du résultat! L’objectif était de mettre Varennes en valeur et je pense que j’ai réussi à le faire. J’ai reçu un accueil très positif de la population et des marchands qui m’ont dit que ç’a créé de l’effervescence autour du marché », a lancé en entrevue l’organisatrice Geneviève Michaud, de l’Association des familles de Varennes (AFV), un organisme offrant différents types de services et d’activités aux familles.



Elle a expliqué qu’il y aura à chaque marché de 33 à 38 marchands et artisans présents sur près de 60 marchands différents qui viendront sur une base régulière ou occasionnelle. Il y aura aussi deux marchés dédiés aux jeunes entrepreneurs de 8 à 17 ans, le 14 et le 21 août.



Mme Michaud a ajouté que de l’animation est prévue pour les enfants à tous les marchés. Les Ateliers d’Alicia leur proposeront des ateliers culinaires, des bricolages ou des ateliers interactifs. De plus, la maquilleuse Geneviève Picard ajoutera une touche de magie pour les petits et même pour les grands le 18 septembre.



« Nous tiendrons le kiosque La buvette de l’AFV, où nous vendrons des bières des Brasseurs du Moulin brassées spécifiquement pour Zone Bières et du cidre Urubu. Tous les profits iront à l’Association des Familles de Varennes », a-t-elle souligné.

Un espace pour manger, se reposer ou socialiser, le Bistro du Marché, sera aménagé à côté d’une zone d’animation qui accueillera tour à tour le caricaturiste numérique Yves Demers (3 juillet); la troupe de danse du Studio Sylvie Falardeau (10 juillet); des démonstrations des membres de Karaté Sportif Varennes (24 juillet); des prestations du Centre musical Haute gamme (7 août); un spectacle du groupe Still to Find MTL (21 août); sans oublier des démonstrations culinaires par le participant de MasterChef Québec 2024, le Varennois Alexandre Lapointe.



« Nous allons offrir la possibilité aux gens de faire étamper une carte de fidélité à chaque 5$ d’achat au marché. Lorsqu’ils auront 10 étampes, ils pourront la mettre dans une boîte de tirage sur les lieux. Nous allons avoir pour près de 4 000$ en prix et en chèques-cadeaux à faire tirer à tout au long de l’été », a mentionné l’organisatrice avant d’inviter la population de Varennes et des environs à visiter le marché public.