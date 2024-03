Relâche: à Varennes, une foule d’activités gratuites et amusantes est prévue

C’est la relâche scolaire du 5 au 9 mars! À Varennes, une foule d’activités gratuites et amusantes est prévue tout au long de la semaine pour toute la famille! Ce n’est pas le choix qui manque parce que, même si la neige n’est pas au rendez-vous, le plaisir lui est partout alors consultez la programmation offerte par la Ville et ses organismes.

🎿 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐭𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫𝐞𝐬:

🔹Prêt de fatbikes au Pavillon du parc de la Commune.

🔸Prêt de patins, hockey, luge adaptée au Polydôme.

🔹Prêt mobile d’équipements sportifs variés au Parc du Pré-Vert.

🔸Espace foyer et chocolat chaud en soirée.

🏊‍♂️ 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫𝐞𝐬:

🔹Badminton, pickleball, basketball au Espace des Bâtisseurs.

🔸Bains libres et activités aquatiques au Complexe Aquatique.

🔹Patinage libre au Sportplex.

🎉 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐬𝐩𝐞́𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 :

🔸Jeux animés sur patins, atelier de cuisine, initiation au hockey, yoga parents-enfants, brico-musique, cinéma et bien plus encore! Il reste encore quelques places, réservez rapidement!

👉 Consultez la programmation complète et rejoignez-nous pour une semaine pleine de divertissements et de plaisir à l’extérieur : tinyurl.com/relache24

https://ville.varennes.qc.ca/actualites/relache2024