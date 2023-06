Après la route verte, la route bleue à Boucherville

Après la route verte réalisée par Vélo Québec, Boucherville pourrait aussi avoir sa route bleue. La Ville est admissible à faire partie du projet de parcours balisés de canot, kayak et planche à pagaie mis sur pied par Canot Kayak Québec.

Au cours de l’été, des professionnels de cet organisme procèderont à des caractérisations environnementales pour déterminer un parcours potentiel entre le parc de la Saulaie et le Club d’aviron pour la saison estivale 2024.

L’objectif de ce parcours serait de sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques à adopter lorsqu’ils se trouvent sur un plan d’eau, mais aussi de les conscientiser par rapport au milieu, à la faune et la flore, ainsi qu’à l’histoire du patrimoine.

Pour l’ensemble de la Montérégie, 17 parcours seront déployés pour un total de 170 km de parcours pagayables et sécuritaires.

La route bleue est l’équivalent d’un sentier national sur les cours d’eau.