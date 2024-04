Espace Pascal-T.-Lafontaine : un skatepark de 2 M $ à Boucherville

Boucherville a inauguré, le 20 avril, son nouveau planchodrome et sa nouvelle piste à rouleaux aménagés au coût de 2 M$. L’endroit porte le nom de Espace Pascal-T.-Lafontaine, en mémoire du jeune rider bouchervillois connu mondialement par la communauté de BMX et décédé il y a quatre ans à l’âge de 27 ans.

Les adeptes de BMX, de planches, de patins à roulettes et de trottinettes étaient nombreux pour essayer les nouvelles surfaces refaites au même endroit que l’ancien parc de planches à roulettes construit en 2000, à proximité de la Maison des jeunes, sur le chemin du Lac et où Pascal a fait ses débuts.

L’espace revampé comprend un planchodrome qui offre un parcours de type rue ainsi qu’une piste à rouleaux ou à vagues pumptrack. Il est aussi doté de stations de réparation, de fontaines d’eau, d’aires de repos, d’abris, de tables à pique-nique, d’un accès WiFi, de prises de recharge pour les appareils mobiles, d’un nouveau système d’éclairage et de plantations d’arbres.

Un athlète inspirant

L’endroit a été nommé à la mémoire du coureur de BMX Pascal T. Lafontaine, pour témoigner du courage et de la persévérance dont il a fait preuve en continuant la pratique de son sport avec passion malgré son combat contre le cancer, et ce, jusqu’à son décès.

Pascal avait reçu à l’âge de 20 ans un diagnostic de sarcome avancé, le même type de cancer que celui de Terry Fox. À 22 ans, en 2015, il a dû subir l’amputation d’une partie de sa jambe. Il a dû réapprendre à marcher avec une prothèse.

En 2016, le cancer est réapparu dans son genou, avec métastases aux poumons. Les médecins l’informent alors qu’il n’existe pas de traitement pouvant le guérir.

En 2018, Pascal est remonté en selle. Malgré d’intenses douleurs en raison de sa prothèse, il a réussi des acrobaties et des sauts d’aussi haut que les toits d’édifice. Il a fini par oublier la maladie tellement ce sport le passionnait. Il a produit des vidéos sur YouTube qui ont été vues par des centaines de milliers de personnes.

En 2019, il a été désigné Rider de l’année par le magazine DIG, une entreprise médiatique britannique reconnue dans le domaine des BMX. Malgré une grande volonté de vivre, il est décédé peu de temps après, à l’aube de ses 28 ans.

Fonds Pascal T. Lafontaine

« C’est un bel hommage qui est fait à Pascal et qui me touche beaucoup. Il serait étonné et très heureux que cette reconnaissance fasse entre autres connaitre le cancer dont il était atteint. Un cancer agressif qui attaque plus souvent les enfants et les jeunes adulte et qui est difficile à diagnostiquer », a mentionné la mère de Pascal, Pierrette Thétreault, lors de l’inauguration.

Elle et son défunt mari, en collaboration avec l’Université de Montréal, ont mis sur pied le Fonds Pascal T. Lafontaine.

« Les compagnies pharmaceutiques sont peu intéressées à investir dans la recherche sur ce cancer, en raison de sa rareté », a précisé Mme Tétreault. Le fonds est destiné à soutenir la recherche sur les sarcomes. Une chaire de recherche devrait bientôt être créée.