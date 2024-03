La Journée de l’emploi Rive-Sud a accueilli le 21 mars dernier plus de 2 500 chercheurs d’emploi.



Organisée par Événement Carrières à l’Hôtel Mortagne, à Boucherville, elle a aussi réuni 72 exposants-employeurs. La récolte de cv a été bonne selon plusieurs d’entre eux.



La pénurie de travailleurs non spécialisés semble s’estomper, selon les propos de nombreux employeurs présents, par contre, la situation est autre du côté des emplois spécialisés.



Julie Méthot, responsable des ressources humaines au Groupe Beauchesne confirme : « Au niveau des postes de manutention, plusieurs personnes ont postulé. Donc, ça se passe très bien pour le recrutement. Par contre, c’est plus difficile de combler des postes plus qualifiés, comme par exemple contrôleur financier. »



Chez VA Transport, de Boucherville, les postes de chauffeurs de camions lourds sont aussi difficiles à combler, signale Jean-François Sagala. «Plusieurs nouveaux arrivants seraient intéressés, mais la problématique se situe au niveau de l’obtention du permis. Ils doivent d’abord suivre une formation », indique-t-il. « On est présent dans plusieurs foires de l’emploi et on reçoit de nombreux cv », conclut-il.



Yves Mbattang, responsable des ressources humaines à l’usine Goodyear de Beloeil explique que « présentement le recrutement n’est pas si difficile si on compare à il y a environ deux ans, après la pandémie, alors que c’était extrêmement difficile de trouver de la main d’œuvre. Actuellement, on constitue notre banque de candidatures, car nous serons en grande recherche à compter de juin et juillet. »