La boîte à chansons renaît à Boucherville

Nostalgique de l’époque des boîtes à chansons où il se produisait, l’artiste multidisciplinaire Roger Renaud fera renaître ces soirées où la langue française régnait en musique.

C’était en 1968 et 1969, après l’année de l’Expo. Il chantait avec Michel Robitaille, puis une jolie voix féminine s’est jointe au groupe Les Clandestins qui est alors devenu Les Trouvères.

« On chantait du folklore et du folk song », se remémore M.Renaud.

Et il est tombé en amour avec la chanteuse, Claire Pétel, avec qui il partage sa vie depuis.

Chanter en français

Roger Renaud est peintre, sculpteur, cinéaste, chanteur et écrivain. Il a composé quelque 200 chansons depuis 1965. Il y a quelques années, il a lu dans la Relève un reportage qui faisait état de la régression du français à Boucherville. Le sujet a piqué ses fibres nationalistes.

Dans un autre média, il s’est intéressé à un article sur la renaissance des boîtes à chansons à Montréal.

L’idée de lancer un projet de boîte à chansons à Boucherville où le français serait roi mijote alors dans la tête de l’artiste qui n’a jamais cessé de chanter.

« Je me suis dit que ce serait le fun d’avoir à Boucherville une boîte à chansons avec des chansons d’auteurs et de compositeurs uniquement de langue française, et si possible des artistes de Boucherville ou qui ont déjà habité ici », précise M.Renaud.

Avec la collaboration de la Ville, la Boîte à chansons de Boucherville prend forme. Elle sera lancée en mai au Café Centre d’art.

« Ce sera un lieu de rassemblement pour écouter de la poésie, et des chansons de textes qui viennent du cœur, des chansons émotives, qui parlent », poursuit l’artiste. Un peu comme dans les années 1970 avec les 2 Pierrots.

« Ce seront des rendez-vous qu’on devrait se donner une fois aux deux mois en 2025. Pour l’instant, en 2024, deux spectacles seront offerts; le 9 mai et le 19 septembre », explique M.Renaud.

Il assurera l’animation des soirées entre autres avec des chansons à répondre. La Ville sera responsable de l’éclairage, du son et de la vente des billets.

Les chansonniers et les poètes invités seront des surprises pour les spectateurs. Mais cela dit, le premier spectacle présenté le 9 mai mettra en vedette Serge Timons, lauréat du premier concours de la Chanson de Radio-Canada / M pour Musique 2009, et, à confirmer, Geneviève Binette, directrice artistique du concours Chante en français.